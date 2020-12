Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: τα video games, η τηλεργασία και τα ανευρύσματα

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, μαθαίνουμε ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο κατά του COVID-19, σύμφωνα με 700 επιδημιολόγους. Επίσης, εξερευνούμε τις πρωτοποριακές μεθόδους για την αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων σε υβριδικό χειρουργείο, τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών από τα παιδιά μας στο lockdown και τις διατάσεις που λειτουργούν θεραπευτικά.

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, ανακαλύπτουμε πότε η τηλεργασία γίνεται ισοπεδωτική για την προσωπική μας ζωή, πώς διατηρούμαστε στα κιλά μας μετά από δίαιτα και τους λόγους που πρέπει να φροντίζουμε τα δόντια του σκύλου μας.

