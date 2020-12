Πολιτική

Κάτω από 70000 οι διαμένοντες στις δομές μεταναστών σε όλη τη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μείωση των επιπτώσεων του μεταναστευτικού στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα συνεχίζεται και είναι αποτέλεσμα σκληρής και συστηματικής δουλειάς, τονίζει ο Νότης Μηταράκης.

Λιγότεροι από 70.000 είναι πλέον οι διαμένοντες στις δομές της χώρας, με σαφή τάση για περαιτέρω μείωση. Πλέον σε όλες τις δομές της χώρας διαμένουν 69.647 ενώ τον Ιανουάριο ήταν 93.037. Επίσης μεγάλη μείωση (-40%) καταγράφηκε στις εκκρεμότητες εξέτασης των αιτημάτων ασύλου. Τον Ιανουάριο υπήρχαν 140.552 εκκρεμή αιτήματα, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου 83.172. Μετά από πέντε χρόνια μεταναστευτικής κρίσης, για πρώτη φορά το έτος θα κλείσει με μεγάλη μείωση των αφίξεων.

Από 01/01/2020 μέχρι και 30/11/2020 έφτασαν στην Ελλάδα από τα ανατολικά σύνορα 14.430 άτομα, όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είχαν φτάσει 65.337 (μείωση 78%). Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017 είχαν φτάσει στην χώρα 30.935 άτομα και το 2018 έφτασαν 41.859. Κατά 257% έχουν αυξηθεί από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα Helios, επισφραγίζοντας την επιτυχία του προγράμματος.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης δήλωσε: “Η μείωση των επιπτώσεων του μεταναστευτικού στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα συνεχίζεται και είναι αποτέλεσμα σκληρής και συστηματικής δουλειάς. Οι διαμένοντες είναι πλέον κάτω των 70 χιλιάδες στις δομές όλης της χώρας - από 92 χιλιάδες στην αρχή του έτους. Πλέον εδώ και μήνες οι αναχωρήσεις από την χώρα είναι περισσότερες από τις αφίξεις.

Στα νησιά η μέγιστη παραμονή έχει πλέον περιοριστεί στους 12 μήνες με σαφή τάση περαιτέρω μείωσης. Ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων της Υπηρεσίας Ασύλου εξακολουθεί να μειώνεται με ταχύτητα από 140.552 εκκρεμή αιτήματα τον Ιανουάριο σε 83.172 αιτήματα σήμερα, κι ενώ η μείωση των ροών κινείται στους ίδιους ταχείς ρυθμούς, καθώς έφτασαν στην Ελλάδα από τα ανατολικά σύνορα 14.430 άτομα από τον Ιανουάριο ως τον Νοεμβρίου, ενώ αντίστοιχα πέρυσι είχαν φτάσει 65.337. Διαχειριζόμαστε λοιπόν το μεταναστευτικό με σχέδιο και αποφασιστικότητα”.





Τα Ενημερωτικά Δελτία Οκτωβρίου: