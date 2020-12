Κόσμος

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Λονδίνο

Συναγερμός στη βρατανική πρωτεύουσα.

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στο Λονδίνο.

Πληροφορίες της Daily Mail αναφέρουν ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στα ανατολικά της πόλης και συγκεκριμένα στο Stamford Hill.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, κάποιοι εκ των οποίων σοβαρά, ενώ στο σημείο βρίσκονται αρκετά ασθενοφόρα, περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν ένα γκρι αυτοκίνητο να έχει ακινητοποιηθεί σε ένα δέντρο, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η Scotland Yard δεν αντιμετωπίζει προσωρινά το επεισόδιο ως τρομοκρατική επίθεση.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας τόνισε: "Ένα αυτοκίνητο πέρασε από τον δρόμο στο πεζοδρόμιο και χτύπησε αρκετούς πεζούς. Περιμένουμε επίσημη ενημέρωση για τον αριθμό των τραυματιών. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, αυτό το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό".

