Κόσμος

Μέρκελ: το ΝΑΤΟ θα εξετάσει τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία

Οι σχέσεις μας με την Τουρκία χαρακτηρίζονται από στρατηγικές εξαρτήσεις και από εντάσεις, σημείωσε η Μέρκελ.

Οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ συμφώνησαν στην Σύνοδο Κορυφής ότι το θέμα των εξαγωγών όπλων στην Τουρκία θα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με την επόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ από τις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν από τον Ύπατο Εκπρόσωπο να προετοιμάσει μια έκθεση για την επόμενη σύνοδο κορυφής για τη συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία, πρόσθεσε η καγκελάριος, και σημείωσε ότι η Λιβύη και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ βρίσκονται μεταξύ των θεμάτων που θα πρέπει να εξεταστούν.

"Υπό αυτό το πρίσμα θα μιλήσουμε περισσότερο για τις σχέσεις μας με την Τουρκία, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη μια πλευρά από στρατηγικές εξαρτήσεις, πολλοί από μας είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, και από την άλλη πλευρά από εντάσεις", σημείωσε η Μέρκελ.

Η κ Μέρκελ τόνισε επίσης, στον ΑΝΤ1, ότι ελπίζει ότι οι αποφάσεις για την Τουρκία θα εισακουστούν από την Άγκυρα.