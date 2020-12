Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για νέο κύμα κακοκαιρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα.

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ.

Η νέα επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Παρασκευή από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη και πιθανώς κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

Επισημαίνεται, ότι από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής και μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους επικίνδυνα στην ανατολική και τη νότια χώρα.

Πιο αναλυτικά, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν:

Την Παρασκευήαπό αργά το απόγευμα τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, από το βράδυ την Πελοπόννησο και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το Σάββατο την Αττική. Από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου και από τα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Το Σάββατο την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, κατά διαστήματα την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα τα Δωδεκάνησα. Την Κυριακή, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα βαθμιαία τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τις κεντρικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Την Δευτέρα την ανατολική χώρα και κυρίως την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Ιόνιο την Παρασκευή και στο Αιγαίο το Σάββατο και την Κυριακή.

Βορείων διευθύνσεων άνεμοι θα επικρατήσουν τη Δευτέρα, εντάσεως 8 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο.