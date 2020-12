Κόσμος

Μακρόν στην Τουρκία: δεν θα δεχθούμε άλλες αποσταθεροποιητικές ενέργειες

Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Γάλλος Πρόεδρος μετά τη λήξη της Συνόδου Κορυφής.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση «απέδειξε την ικανότητά της να δείξει αυστηρότητα» απέναντι στην Τουρκία υιοθετώντας κυρώσεις για τις δραστηριότητές της στην ανατολική Μεσόγειο.

«Δώσαμε μία ευκαιρία στην Τουρκία» τον Οκτώβριο, αλλά διαπιστώσαμε ομοφώνως ότι η Τουρκία συνέχισε τις προκλητικές ενέργειες», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

Οι νέες κυρώσεις που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ενωση δείχνουν ότι η ΕΕ δεν θα δεχθεί πλέον αποσταθεροποιητικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή, είπε προσθέτοντας ότι η Ένωση παραμένει ανοικτή σε διάλογο με την Τουρκία.