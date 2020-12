Κόσμος

Φον ντερ Λάινεν: παραμένουν οι διαφορές για το Brexit

Λονδίνο και Βρυξέλλες θα αποφασίσουν την Κυριακή “αν πληρούνται οι όροι για μια συμφωνία ή όχι”.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στις θέσεις της ΕΕ και της Βρετανίας σχετικά με το θέμα του ανταγωνισμού και της πρόσβασης στα βρετανικά νερά για τους Ευρωπαίους αλιείς μετά το Brexit.

Η φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι Λονδίνο και Βρυξέλλες θα αποφασίσουν την Κυριακή “αν πληρούνται οι όροι για μια συμφωνία ή όχι”. “Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες, θα υπάρξει μια νέα αρχή για παλιούς φίλους”, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν μετά το πέρας της συνόδου κορυφής των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ίδια, η ΕΕ κατανοεί ότι η Βρετανία επιθυμεί να έχει τον έλεγχο των υδάτων της από το 2012 και μετά, αλλά επίσης υπογράμμισε ότι το Λονδίνο “θα πρέπει να κατανοήσει τις νόμιμες προσδοκίες των Ευρωπαίων αλιέων” που ψαρεύουν στα βρετανικά νερά επί δεκαετίες ή και περισσότερο. “Είναι δίκαιο οι ανταγωνιστές των επιχειρήσεών μας να αντιμετωπίζουν τους ίδιους όρους στην αγορά μας”, σχολίασε η φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο αίτημα της ΕΕ τα βρετανικά προϊόντα να πληρούν τους ίδιους όρους με τα ευρωπαϊκά στην περίπτωση που η ενιαία αγορά παραμείνει ανοικτή στη Βρετανία. “Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα απαιτούμε από τη Βρετανία να μας ακολουθεί κάθε φορά που αλλάζουμε τις φιλοδοξίες μας (…) θα παραμείνουν ελεύθεροι – κυρίαρχοι, αν θέλετε-- να αποφασίζουν τι θέλουν να κάνουν”, επεσήμανε.

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να περιορίσουν τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 55% ως το 2030, η φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι αυτό αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη της ουδετερότητας του άνθρακα στην ΕΕ ως το 2050. “Η σημερινή συμφωνία μας βάζει σε έναν ξεκάθαρο δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα το 2050”, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.