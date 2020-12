Life

Spider-Man 3: Ο Άλφρεντ Μολίνα επιστρέφει ως Doctor Octopus

Ο Άλφρεντ Μολίνα αναμένεται να επαναλάβει τον ρόλο του ως Ότο Οκτάβιους ή "Doctor Octopus" στην επερχόμενη ταινία Spider-Man 3.

Ο Μολίνα, ο οποίος φέρεται να εμφανίστηκε στα γυρίσματα της νέας ταινίας, υποδύθηκε αρχικά τον Doc Ock στο σίκουελ του Σαμ Ράιμι του 2004, Spider-Man 2. Ο χαρακτήρας του είναι ένας λαμπρός επιστήμονας που μετατρέπεται σε κακός με οκτώ πλοκάμια προσπαθώντας να δώσει στον κόσμο το δώρο της άφθονης φθηνής ενέργειας.

Στη νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς με υπερήρωες, Spider-Man 3 πρωταγωνιστεί ο Τομ Χόλαντ ως Άνθρωπος Αράχνη και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2021.

Το νέο μέρος της κινηματογραφικής σειράς ακολουθεί τις ταινίες «Spider-Man: Homecoming» και «Spider-Man: Far From Home» και θα σκηνοθετηθεί από τον Τζον Γουότς.

Ο Τζέιμι Φοξ επίσης φέρεται να εμφανίζεται ως Electro, τον κακό που υποδύθηκε στο The Amazing Spider-Man 2 με τον Άντριου Γκάρφιλντ στον ρόλο του Σπάιντερμαν.