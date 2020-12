Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: AstraZeneca και Ρωσία ξεκινούν δοκιμές για να συνδυάσουν τα εμβόλιά τους!

Ρώσοι επιστήμονες θεωρούν ότι ο συνδυασμός των δύο εμβολίων είναι πιθανόν να αυξήσει κατά πολύ την αποτελεσματικότητά τους.

Η AstraZeneca και η Ρωσία ανακοίνωσαν κοινές κλινικές δοκιμές , στις οποίες θα συνδυάζονται τα εμβόλιά τους κατά της Covid-19.

«Ανακοινώνουμε πρόγραμμα κλινικών δοκιμών για να αξιολογήσουμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού του ASD1222, που αναπτύχθηκε από την AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και του Sputnik V, που αναπτύχθηκε από τον ερευνητικό εργαστήριο Gamaleya», ανακοίνωσε το παράρτημα της AstraZeneca στην Ρωσία, διευκρινίζοντας ότι οι δοκιμές θα γίνουν σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Και τα δύο εμβόλια έχουν παραχθεί με βάση ανθρώπινους αδενοϊούς.

Ρώσοι επιστήμονες θεωρούν ότι ο συνδυασμός των δύο εμβολίων είναι πιθανόν να αυξήσει κατά πολύ την αποτελεσματικότητά τους. Το Gamaleya Institute έχει αναπτύξει το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V. Τον περασμένο μήνα είχε προτείνει μέσω του Twitter στην AstraZeneca αυτό το εγχείρημα, με βάση την υπόθεση ότι ενδεχομένως η χρήση δύο δόσεων από δύο εμβόλια θα είναι αποτελεσματικότερη από την χορήγηση δύο δόσεων του ιδίου εμβολίου.

Σε ανακοίνωσή του το ρωσικό ταμείο Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (Russian Direct Investment Fund-RDIF) , το οποίο συμμετέχει στην ανάπτυξη του εμβολίου Sputnik V, γνωστοποιεί ότι πρότεινε στις 23 Νοεμβρίου στην AstraZeneca την χρησιμοποίηση του ενός από τα δύο συστατικά του ρωσικού εμβολίου.

«Η AstraZeneca αποδέχθηκε την πρόταση του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων να χρησιμοποιήσει τον έναν από τους δύο φορείς του εμβολίου Sputnik V στις συμπληρωματικές κλινικές δοκιμές του δικού της εμβολίου, οι οποίες θα ξεκινήσουν πριν από το τέλος του έτους», αναφέρει το RDIF. «Οι συνδυασμοί διαφορετικών εμβολίων κατά της Covid-19 μπορεί να είναι ένα σημαντικό βήμα για την δημιουργία μεγαλύτερης προστασίας μέσω ισχυρότερης ανοσολογικής απόκρισης και μεγαλύτερης προσβασιμότητας», διευκρίνισε η AstraZeneca. Η ελπίδα είναι ότι ο συνδυασμός δύο προϊόντων μπορεί να προκαλέσει «μεγαλύτερη ανοσολογική απόκριση».

Η Ρωσία δηλώνει ότι το εμβόλιο Sputnik V είναι αποτελεσματικό κατά 95%. Αυτήν την στιγμή βρίσκεται στην Φάση 3 των κλινικών δοκιμών σε 40.000 εθελοντές. Η Ρωσία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα τον εμβολιασμό του πληθυσμού, εκκινώντας από τα επαγγέλματα της πρώτης γραμμής. Το εργαστήριο της AstraZeneca και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης ανακοίνωσαν ότι το εμβόλιό τους έχει αποτελεσματικότητα 70% κατά μέσον όρο.