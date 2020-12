Οικονομία

Ποια μαγαζιά μπορούν να είναι ανοιχτά την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, μετά τις δηλώσεις για τα νέα μέτρα και τα ψώνια με την μέθοδο “click away”.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων "ενημερώνει τις εμπορικές επιχειρήσεις και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 «Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές» του ν.4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», επιτρέπεται, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων με την διαδικασία (click away) και όσων δεν βρίσκονται σε αναστολή, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00» (Β’ 5350).