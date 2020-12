Πολιτισμός

ΥΠΠΟΑ: Η απάντηση για την πλημμύρα στην Ακρόπολη

Εξηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για την Ακρόπολη που πλημμύρισε από τη βροχή.

«Τα πρώτα υδραυλικά έργα αποχέτευσης αποστράγγισης έγιναν το 2020, στην ανατολική και νότια πλευρά του Παρθενώνα. Εκεί οι χθεσινές βροχές δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα», επισημαίνει σε σημερινή ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού προσθέτοντας ότι «οι μελέτες και τα έργα συνεχίζονται, ώστε να σταματήσουν τα φαινόμενα στον Βράχο, χωρίς επιπλέον να πλημμυρίζουν οι οικιστικές περιοχές της Πλάκας».

Μετά τις εικόνες από τον βράχο της Ακρόπολης στην διάρκεια της νεοροποντής την Πέμπτη, οι οποίες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, το ΥΠΠΟΑ αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Οι ισχυρές βροχοπτώσεις δημιουργούν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ακρόπολη τουλάχιστον από το 2013. Η ελεύθερη επιφάνεια του αρχαιολογικού χώρου και το βραχώδες έδαφος έχουν πολύ μικρή απορροφητικότητα. Μετά τις πρώτες ζημίες το 2013 εκπονήθηκαν οι πρώτες προμελέτες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ τον Δεκέμβριο 2014. Δυστυχώς δεν προχώρησε η υλοποίησή τους.

Το 2018 υπήρξαν βρoχοπτώσεις που προκάλεσαν φθορές των τειχών, ιδιαίτερα στην βόρεια κλιτύ. Εξ' αιτίας των ζημιών αυτών ο βόρειος περίπατος της Ακρόπολης έμεινε κλειστός για μεγάλο διάστημα.

Τα πρώτα υδραυλικά έργα αποχέτευσης αποστράγγισης έγιναν το 2020, στην ανατολική και νότια πλευρά του Παρθενώνα. Εκεί οι χθεσινές βροχές δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα. Οι μελέτες και τα έργα συνεχίζονται ώστε να σταματήσουν τα φαινόμενα στον Βράχο, χωρίς επιπλέον να πλημμυρίζουν οι οικιστικές περιοχές της Πλάκας».