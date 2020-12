Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής - Μητσοτάκης: Ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία να αλλάξει συμπεριφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ευρώπη έκανε ένα βήμα. Η απειλή των κυρώσεων προς την Τουρκία το καλύτερο εργαλείο είπε Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Η Ευρώπη έκανε ένα βήμα. Η απειλή των κυρώσεων προς την Τουρκία το καλύτερο εργαλείο είπε πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετα το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που έχει ήδη υποβάλει το προσχέδιο της στην ευρωπαϊκή επιτροπή και έχει γίνει δεκτό με πολύ κολακευτικά σχόλια

"Επιτέλους μετά από 6 μήνες, μετά τον Ιούλιο του 2020 όταν πάρθηκε επί της αρχής η απόφαση για τον προϋπολογισμό για την επόμενη 6ετία και για το Ταμείο Ανάκαμψης καταφέραμε και λύσαμε την τελευταία εκκρεμότητα η οποία υπήρχε και έτσι ξεκλειδώνουν οριστικά για την πατρίδα μας 72 δις ευρώ" τόνισε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρόσθεσε ότι "εδώ και μήνες υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο προέκυπτε από το γεγονός ότι η Πολωνία και η Ουγγαρία είχαν εγείρει ουσιαστικά ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία της διάταξης περί κράτους δικαίου.

Αυτό το ζήτημα επιλύθηκε μετά από κοπιώδεις διαπραγματεύσεις τις οποίες ανέλαβε η γερμανική προεδρία και έτσι μπαίνουμε στο 2021 με οριστικοποιημένο τον προϋπολογισμό της ένωσης για την επόμενη 6ετία και με όλους σε θέση εκκίνησης προκειμένου να τρέξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις διαδικασίες για το Ταμείο Ανάκαμψης".

Επίσης σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που έχει ήδη υποβάλει το προσχέδιο της στην ευρωπαϊκή επιτροπή και έχει γίνει δεκτό με πολύ κολακευτικά σχόλια.

Η Ευρώπη ξαναμπαίνει δυναμικά από τη θέση πρωταγωνιστή σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια για την κλιματική αλλαγή

"Το δεύτερο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε αφορά την κλιματική αλλαγή. Μετά από μια δεκάωρη διαπραγμάτευση, κάμφθηκαν και οι τελευταίες αντιδράσεις κάποιων κρατών μελών και επετεύχθη συμφωνία για την μείωση των εκπομπών του αερίου των θερμοκηπίων κατά 55% μέχρι το 2030".

Η Ευρώπη ξαναμπαίνει δυναμικά από τη θέση πρωταγωνιστή σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια" είπε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα εξοικονομώ-αυτονομώ που εξήγγειλε πριν από δύο ημέρες και αρχίζει να τρέχει από σήμερα.

"Είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα 3 δις ευρώ το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε πάνω από 150.000 νοικοκυριά να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα σπίτια τους να έχουν χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής, δημιουργώντας και πολλές νέες θέσεις απασχόλησης και στηρίζοντας την εγχώρια βιομηχανία δομικών υλικών" υπογράμμισε.

Και στις ΗΠΑ και στην ΕΕ διαμορφώνεται η άποψη ότι η Τουρκία γεννά περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει

Απαντώντας σε ερώτηση πως αξιολογεί το κείμενο συμπερασμάτων και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι για να επιτευχθεί οποιαδήποτε απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χρειάζεται ομοφωνία.

Κι όπως είπε η ομοφωνία για διεύρυνση λίστας προσώπων και οντοτήτων δεν υπήρχε πριν από δυο μήνες.

"Μην αμφιβάλλετε πως αν η Τουρκία δεν αλλάξει συμπεριφορά θα παρθούν κι άλλες αποφάσεις το Μάρτιο. Η πίεση πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο ώστε να πείσει την Τουρκία ότι είναι προς όφελός της να σταματήσει τις προκλητικές της ενέργειες στην ελληνική ΑΟΖ, να κάτσει στο τραπέζι των συνομιλιών και να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των θαλασσίων ζωνών" είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

"Είδαμε συνεχιζόμενη δραστηριότητα του Oruc Reic όταν η Τουρκία έλεγε ότι είναι έτοιμη για συνομιλίες. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια από την Τουρκία και ελπίζω το μήνυμα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα, να μην παρερμηνευθεί από την Τουρκία".

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η Τουρκία μπορεί να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξουν νέες προκλήσεις από Άγκυρα, ώστε να διαμορφωθεί το περιβάλλον "για να επανακκινήσουμε τις διερευνητικές επαφές όπως επιθυμούμε. Δεν εξαρτάται από την Ελλάδα αλλά πρωτίστως από την Τουρκία. Η Ελλάδα από τη στιγμή που πέφτει η ένταση είναι έτοιμη να καθίσει και να συζητήσει" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, δήλωσε ότι στο κείμενο των συμπερασμάτων αποτυπώνεται η επιθυμία της Ευρώπης για ένα πιο ουσιαστικό συντονισμό με τις ΗΠΑ σε μια σειρά από ζητήματα. «Κάποιες από τις πρώτες δηλώσεις του νέου Αμερικανού Προέδρου όπως η επιστροφή στη συμφωνία των Παρισίων έγιναν δεκτές με ανακούφιση και ικανοποίηση από την ΕΕ. Υπάρχει περιθώριο να ενισχυθεί ο κρίσιμος πυλώνας της διατλαντικής συμμαχίας ο οποίος σε ένα βαθμό τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκε», τόνισε σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τους S-400.

«Και στις ΗΠΑ και στην ΕΕ διαμορφώνεται η άποψη ότι η Τουρκία γεννά περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει», υπογράμμισε.

«Αν η 'Αγκυρα έλαβε το μήνυμα, θα φανεί εν ευθέτω χρόνο. Οι συμφωνίες τηρούνται και ναι, οι συμφωνίες τηρήθηκαν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε άλλη ερώτηση.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τον Οκτώβριο οι ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν ότι σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης η ΕΕ θα λάβει αποφάσεις. «Και η αποφάσεις αυτές ελήφθησαν. Τα πράγματα δεν πήγαν στην κατεύθυνση που προσδοκούσαμε», τόνισε και συμπλήρωσε: «Η ΕΕ πήρε τις πρώτες αποφάσεις και δρομολόγησε και τις επόμενες τις οποίες ενδέχεται να χρειαστεί να πάρει».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι είναι η πρώτη φορά που δίνεται ρητή εξουσιοδότηση στον κ. Μπορέλ και στην Κομισιόν να καταγράψει στο χαρτί τις επιλογές και τα εργαλεία. «Αυτή η συζήτηση είχε ξαναγίνει σε προφορικό επίπεδο. Αυτή τη φορά η εντολή είναι σαφής όπως σαφές είναι και το χρονοδιάγραμμα. Το Μάρτιο αυτά θα συζητηθούν. Η Ευρώπη είναι υπερωκεάνιο που δεν στρίβει με ταχύτητα ταχύπλοου αλλά αν στρίψει, την πορεία θα την κρατήσει σταθερά».

Η Ελλάδα πορεύεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αυτοπεποίθηση και έχει χτίσει μέτωπο συμμαχιών

«Η στρατηγική μας με τον κ. Αναστασιάδη είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη. Αυτή μας επέτρεψε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα που είναι ωφέλιμο για την Ελλάδα, την Κύπρο, την ΕΕ. Η επιτυχία της Κύπρου είναι επιτυχία της Ελλάδας και η επιτυχία της Ελλάδας είναι επιτυχία της Κύπρου», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του κ. Ερντογάν απάντησε πως δεν την έχει δει και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι τα συμπεράσματα είναι δεδομένα, οι αποφάσεις είναι δεδομένες και δεν νομίζω ότι επιδέχονται ιδιαίτερης αμφισβήτησης».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα στο Συμβούλιο για την Τουρκία δεν έχουν όλοι την ίδια οπτική. «Υπήρχαν χώρες που μέχρι πρόσφατα ήταν απολύτως αρνητικές στην επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης κατά της Τουρκίας. Αυτές οι χώρες σε ένα βαθμό αναθεώρησαν. Η διπλωματία είναι ένα παιχνίδια που δεν κρίνεται με την απόφαση της στιγμής, είναι μια μάχη διάρκειας. Η Ελλάδα πορεύεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αυτοπεποίθηση και έχει χτίσει μέτωπο συμμαχιών. Δεν αρκεί να πιστεύεις ότι έχεις δίκιο αλλά να μπορείς να πείθεις και τους άλλους».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η Ελλάδα και η Κύπρος πέτυχαν μια περιφερειακή διαφορά να αναχθεί σε ζήτημα που αφορά την ΕΕ και έκανε λόγο για στρατηγική που εξυπηρετεί τα εθνικά δίκαια. «Την υπηρετούμε με συνέπεια, προσπάθεια, πιστεύω με αποτελεσματικότητα», υπογράμμισε.

Αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στόχος μας η προστασία των χαμηλών εισοδημάτων. Θα το κάνουμε όσο χρειαστεί

Αναφερόμενος στις αποφάσεις για το lockdown και στο εάν υπάρχει κάποιο νέο ισχυρό πακέτο που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα γνωρίζοντας και τις προτάσεις Πισσαρίδη, ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτό που μετράει "πάνω απ' όλα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας και λυπάμαι που τα κρούσματα δεν μειώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα ώστε να μας επιτρέψει να ανοίξουμε πλήρως το λιανεμπόριο για τα Χριστούγεννα".

Πρόσθεσε επίσης: "Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι κάναμε το σωστό και επιβεβλημένο έστω και με κόστος. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι εναρμονισμένα με τις υποδείξεις των ειδικών. Κάναμε το σωστό".

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τους επιχειρηματίες και τους ιδιοκτήτες μαγαζιών της λιανικής πως η Πολιτεία "θα στέκεται δίπλα τους όπως έκανε μέχρι τώρα, για να περάσουν αυτή την περιπέτεια".

Είπε ότι στον προϋπολογισμό που ξεκινά να συζητείται υπάρχουν ταμειακές προβλέψεις στήριξης της οικονομίας τουλάχιστον για ένα τρίμηνο ακόμη "και θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε σήμερα και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά".

Ο κ. Μητσοτάης ανακοίνωσε ότι επιχειρήσεις που θα δούνε σημαντική μείωση τζίρου θα μπορέσουν να αποζημιωθούν μέσα από το εργαλείο της επιστρεπτέας προκαταβολής.

"Καταφέραμε να προστατεύσουμε θέσεις εργασίας έστω και αν αυτό σημαίνει ότι τα εισοδήματα για κάποιους έχουν μειωθεί. Στόχος μας η προστασία των χαμηλών εισοδημάτων. Θα το κάνουμε πράξη για όσο χρόνο χρειάζεται. Έχουμε στον ορίζοντα το εμβόλιο, που θα μας επιτρέψει να εμβολιαστεί ένα τέτοιο ποσοστό του πληθυσμού ώστε να πούμε ότι αφήσαμε πίσω μας τον εφιάλτη είπε ο πρωθυπουργός και κατέληξε λέγοντας ότι είναι επιβεβλημένο να προσέξουμε διπλά αυτές τις μέρες με τις μετακινήσεις στα σπίτια μέχρι να ξεκινήσει ο εμβολιασμός.

Η Τουρκία καλείται να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης

Αναφερόμενος στην Τουρκία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνέντευξη που ακολούθησε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, τόνισε: «Το ευρωπαϊκό συμβούλιο αποφάσισε κυρώσεις κατά της Τουρκίας διευρύνοντας την λίστα των προσώπων και των οντοτήτων που εμπλέκονται σε παράνομες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν σταμάτησε όμως εδώ αλλά έδωσε εντολή στον ύπατο εκπρόσωπο για εξωτερική πολιτική, στον κ. Μπορέλ αλλά και στην ευρωπαϊκή επιτροπή να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο του 2021, στο επόμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο, να υποβάλει μια γραπτή έκθεση η οποία θα αφορά ολοκληρωμένα όλο το φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων, την πολιτική, την οικονομική αλλά και την εμπορική τους τύχη δηλαδή την τελωνειακή ένωση».

«Στην έκθεση αυτή θα περιλαμβάνονται όλα τα εργαλεία και οι επιλογές της ΕΕ όπως είχαν προσδιοριστεί στην απόφαση του Οκτωβρίου και βέβαια συμπεριλαμβάνεται ρητά η επέκταση του πεδίου των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας» σημείωσε ο πρωθυπουργός .

Επισήμανε ότι η καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας στην ανατολική Μεσόγειο απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ίδια την ένωση υπήρξε απολύτως σαφής και «στην πρώτη παράγραφο καλείται η γειτονική χώρα να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης μετά την αποχώρηση του Oruc Reic από την ελληνική υφαλοκρηπίδα προκειμένου να καταστεί εφικτή η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών».

«Ταυτόχρονα εντάσσεται ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των διερευνητικών επαφών, εφόσον αυτές ξεκινήσουν, η αποχή από παράνομες δραστηριότητες, ένας όρος τον οποίο προφανώς έχει θέσει η Ελλάδα» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα έχει εγκριθεί το εμβόλιο - Πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι

Αναφερόμενος στον εμβολιασμό και την ετοιμότητα για έγκαιρη διανομή των δόσεων του εμβολίου, ο πρωθυπουργός είπε ότι εκτιμά πως μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα έχει εγκρίνει το πρώτο εμβόλιο της Pfizer και εντός 24 ωρών θα είναι διαθέσιμο για διανομή στις ευρωπαϊκές χώρες.

Τόνισε ότι έγινε πολύ σοβαρή δουλειά υποδομής στην Ελλάδα, και ανακοίνωσε ότι αύριο θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με όλα τα συναρμόδια υπουργεία για το θέμα της προετοιμασίας του εμβολιασμού, γιατί -όπως είπε- παρακολουθεί απο κοντά το σχέδιο για τον εμβολιασμό.

"Πρόκειται για την πιο δύσκολη υγειονομική άσκηση που ανέλαβε η χώρα" είπε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι υπάρχει το επιχειρησιακό σκέλος της άσκησης, όπου θα εμπλακούν αρκετά υπουργεία και εάν χρειαστεί θα υπάρξει και στήριξη από τις Ένοπλες δυνάμεις, και το σκέλος της επικοινωνιακής εκστρατείας.

Διευκρίνισε ότι δεν μιλά για καμπάνια αλλά για εκστρατεία, και είπε ότι υπάρχει διακομματική συναίνεση.

"Ένα σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων θέλει να εμβολιαστεί" είπε, και απευθυνόμενος σε αυτούς που δεν αποφάσισαν ακόμη, είπε ότι ο εμβολιασμός είναι για το καλό το δικό τους και της χώρας, και μόνο αν εμβολιαστούμε θα πάρουμε πίσω το έλεγχο των ζωών μας. "Πρέπει να τους πούμε ότι ο εμβολιασμός έχει σώσει εκατομμύρια ζωές από πολλές αρρώστιες που σήμερα δεν υπάρχουν πια, και αυτό είναι κάτι που διαφεύγει της προσοχής μας", είπε ο κ. Μητσοτάκης εκτιμώντας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού θα συμμετάσχει στον εμβολιασμό.

Το εμπάργκο όπλων στην Τουρκία δεν είναι ζήτημα που μπορεί να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφορά τα κράτη μέλη

«Βεβαίως το έθεσα μετ’ επιτάσεως», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το αίτημα της Ελλάδας για εμπάργκο στην πώληση όπλων από ευρωπαϊκές χώρες στην Τουρκία. «Δεν είναι ζήτημα που μπορεί να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφορά τα κράτη μέλη. Πιστεύω ότι αρχίζουμε να κερδίζουμε τη μάχη για το δίκαιο των επιχειρημάτων μας.

Από τη στιγμή που η Τουρκία συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, οι εξαγωγές επιθετικών οπλικών συστημάτων στην Τουρκία αντιβαίνουν στην αρχή της αλληλεγγύης και υπονομεύουν τα συμφέροντα της ΕΕ. Θα είναι μια μάχη διαρκής, περισσότερο ζήτημα διμερών σχέσεων και λιγότερο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αρχίζει και στα κράτη μέλη να αυξάνει ο βαθμός ευαισθητοποίησης για το ζήτημα αυτό», συμπλήρωσε.