Κοινωνία

Πέθανε η Λένα Δουκίδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη για το θάνατο της δημοσιογράφου και συγγραφέως. Συλλυπητήρια από την ΕΣΗΕΑ. Πότε θα γίνει η πολιτική κηδεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο της συναδέλφου, δημοσιογράφου και συγγραφέως Λένας Δουκίδου, η οποία απεβίωσε χθες Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 86 ετών.

Η Λένα Δουκίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1934 και αποφοίτησε από το Ιστορικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά τις σπουδές της άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος, αρχικά στην εφημερίδα «Ακρόπολις», 1959-1960 και στη συνέχεια στην εφημερίδα «Μεσημβρινή», 1961-1967.

Στη δικτατορία, μετά το πραξικόπημα του 1967 και μέχρι τη σύλληψή της, τον Ιούνιο του 1968, εντάχθηκε στην οργάνωση Δημοκρατική Άμυνα, με τομέα ευθύνης το τμήμα Τύπου. Το 1972 συμμετείχε στην εκδοτική ομάδα του αντιδικτατορικού πρώτου τεύχους του περιοδικού «Αντί», μαζί με τον Αντώνη Καρκαγιάννη και τον Χρήστο Παπουτσάκη.

Εργάστηκε σε πολλές αθηναϊκές εφημερίδες, ως συντάκτρια εξωτερικών ειδήσεων, πολιτικού ρεπορτάζ και αρθρογράφος όπως: στη «Βραδυνή», στην «Καθημερινή», στην «Ελευθεροτυπία», «Το Βήμα», το «Έθνος», στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» και στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Η Λένα Δουκίδου είχε παράλληλα και μεγάλη συγγραφική δράση. Βιβλία της, τα οποία εκδόθηκαν, ήταν: «Τι πέτυχε η αντίσταση στη δικτατορία» (2017), «Πώς φτάσαμε στη Δικτατορία ’67» (2012) και τα μυθιστορήματα «Πάντα λίγο νωρίς» (1995) –για τον σύγχρονο κόσμο της επικοινωνίας- και «Η Έλσα και οι Άλλοι» (2002)- ένα βλέμμα προς το τεχνολογικό αύριο.

Είχε εκλεγεί ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Με τον δημοσιογράφο Αντώνη Καρκαγιάννη απέκτησαν μία κόρη, την Μαργαρίτα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα την μονάκριβη κόρη της, την οικογένεια και τους οικείους της και αποχαιρετά μία κυρία της ελληνικής Δημοσιογραφίας.

Η πολιτική κηδεία της Λένας Δουκίδου θα γίνει τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, στις 12 μ. στο Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου.