Γεννηματά: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει τις λύσεις που χρειάζεται ο τόπος

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας - Χαρακτήρισε «εκτός τόπου και χρόνου» τον Προϋπολογισμό.



"Η υπόθεση των κυρώσεων ενάντια στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε ένα φιάσκο για την Ευρώπη και ήττα για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά", επισήμανε η Φώφη Γεννηματά πριν από λίγη ώρα, στην εισαγωγική της ομιλία με την οποία ξεκίνησε η, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση της Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής ενόψει της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Όπως τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής με τις αποφάσεις των Ευρωπαίων ηγετών, ούτε ήπιες, ούτε σκληρές κυρώσεις επιβάλλονται κι όλα παραπέμπονται στο μέλλον. "Αντί για βήματα μπροστά η Ευρώπη κάνει βήματα πίσω, πίσω και από τις αποφάσεις του περασμένου Οκτωβρίου", ανέφερε η κ. Γεννηματά ενώ σημείωσε την "απροθυμία της Ευρώπης να λάβει τα αναγκαία μέτρα θα αποθρασύνει ακόμη περισσότερο την Τουρκία".

Καταλόγισε στην κυβέρνηση "πλήρη ανικανότητα" να προωθήσει στις Βρυξέλλες τα ελληνικά συμφέροντα, "έλλειψη αποφασιστικότητας" και "διαρκή υποχωρητικότητα" που "μας οδήγησαν εδώ". "Η κυβέρνηση δεν έχει ξεκάθαρη στρατηγική στο θέμα της Τουρκίας και αυτό πληρώνουμε" τόνισε.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής χαρακτήρισε θετικό γεγονός ότι έγινε συμβιβασμός και θα προχωρήσει το ταμείο Ανάκαμψης για να ξεμπλοκάρουν τα κοινοτικά κονδύλια. Όμως, ανέδειξε τη διαφορά των προτάσεων του Κινήματος Αλλαγής για την αξιοποίηση τους από το σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση :

"Μιλούν για την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά όχι για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Εμείς μιλάμε για προοδευτικό φορολογικό σύστημα και φορολόγηση του πλούτου. Μιλούν για στήριξη της επιχειρηματικότητας, αλλά των λίγων και ισχυρών για μας δικαίωμα στη στήριξη έχουν όλοι και οι μικροί και οι μεσαίοι", είπε η Φώφη Γεννηματά και προσέθεσε ότι το Κίνημα Αλλαγής δεν θεωρεί ότι η αφαίρεση των εργασιακών δικαιωμάτων και η φθηνή και απαξιωμένη εργασία είναι το κύριο μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με την κ. Γεννηματά ο Προϋπολογισμός είναι προϋπολογισμός εικονικής πραγματικότητας για την οικονομία, "προϋπολογισμός εκτός τόπου και χρόνου".

"Καταψηφίζουμε αυτόν τον Προϋπολογισμό που δεν έχει την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα και τις ανάγκες των πολλών. Θα ψηφίσουμε τις αμυντικές δαπάνες, που αυξάνονται, όπως πέρυσι είχαμε ζητήσει", υπογράμμισε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Σχολιάζοντας τις δύσκολες μέρες με την έξαρση της πανδημίας και τις επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή των πολιτών καθώς και στην οικονομία, η Φώφη Γεννηματά υπογράμμισε ότι "η κυβέρνηση της ΝΔ στάθηκε αδύναμη και ανίκανη να περιορίσει την ένταση, να καθυστερήσει και να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας".

Επισήμανε ξανά πως για την πλήρη αντιμετώπιση της πανδημίας είναι αναγκαίος συγκεκριμένος οδικός χάρτης, ώστε να αποφευχθούν νέα λάθη και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και μίλησε για οδικό χάρτης με τέσσερεις προτάσεις ορόσημα:

-Ασφαλές άνοιγμα κατά περιοχές:

Με βάση πλήρη επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχής, που αποκτάται με μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, απελευθερώνουμε σταδιακά τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες. Τα τεστ γίνονται με μέριμνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με κινητά συνεργεία, ακόμη και στο σπίτι ή σε ειδικές δομές με ραντεβού.

- Ανοιχτά επιδημιολογικά δεδομένα:

Οι αποφάσεις για το σταδιακό άνοιγμα περιοχών, προϋποθέτουν ολοκληρωμένο αξιόπιστο μητρώο κρουσμάτων και πρόσβαση στα επιδημιολογικά δεδομένα.

- Δομές αποκατάστασης:

Δημιουργία δομών αποκατάστασης σε κάθε περιφέρεια της χώρας με διεπιστημονική ομάδα, ώστε να αντιμετωπισθούν οι επιπλοκές του covid-19 στην υγεία των πολιτών.

- Εμβολιασμός:

Το κρίσιμο ζήτημα φυσικά είναι η επαρκής και έγκαιρη προμήθεια των εμβολίων σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστή προετοιμασία για τον εμβολιασμό, διαφανής διαδικασία και κριτήρια προτεραιότητας εμβολιασμού του πληθυσμού. Ενημέρωση του πληθυσμού με αξιοποίηση των ειδικών επιστημόνων, και των ιατρικών συλλόγων, χωρίς λογικές νέας "λίστας Πέτσα".

Ανεβάζοντας τους τόνους, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ υποστήριξε πως "η κυβέρνηση της ΝΔ, είναι πια ορατό ότι δεν μπορεί να δώσει τις λύσεις που χρειάζεται σήμερα ο τόπος" γι αυτό και "χρειάζεται φρένο στην συντηρητική οπισθοδρόμηση. Αυτός είναι ο ρόλος μας σήμερα".

Συμπλήρωσε ότι αναδεικνύεται πιο εμφατικά η φυσιογνωμία και η ταυτότητα του Κινήματος Αλλαγής καθώς "δεν καλύπτουμε μόνο το κενό αξιόπιστης αντιπολίτευσης που αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προβάλλουμε πλέον λύσεις αξιόπιστης διακυβέρνησης". "Μόνο το Κίνημα Αλλαγής έχει το σχέδιο, τους ανθρώπους και τις δυνατότητες να κάνει πράξη τη νέα αλλαγή, που έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία για να βγει όρθια και ισχυρή από αυτήν τη δοκιμασία", τόνισε.

Ανέφερε ότι "όλο και περισσότεροι Έλληνες αντιλαμβάνονται την ανάγκη να αποκτήσει η χώρα σήμερα μια αξιόπιστη προοδευτική αντιπολίτευση και αύριο, όταν το πολιτικό σκηνικό θα αναδιαταχθεί, μια αποτελεσματική προοδευτική κυβέρνηση".

"Η επιμονή μας στην αυτόνομη πορεία, αποδίδει καρπούς. Κάνουμε αντιπολίτευση ουσίας και όχι βιτρίνας ή ευκαιρίας", είπε και επισήμανε πως πολλοί κύκλοι πασχίζουν να κρατήσουν ζωντανό τον σημερινό δικομματισμό και μέσα σε αυτόν να εντάξουν ως δορυφόρο ή συμπλήρωμα το Κίνημα Αλλαγής. "Ιδιαίτερα ενοχλείται το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου. Ακριβώς επειδή ενοχλούμε. Ακριβώς επειδή είμαστε οι μόνοι που αναδεικνύουμε διαρκώς με κριτική και προτάσεις τι γίνεται λάθος και τι πρέπει να γίνει", είπε χαρακτηριστικά η κ. Γεννηματά.

"Όσα κέντρα και παράκεντρα μεθοδεύουν ένα Κίνημα Αλλαγής ελεγχόμενο, χειραγωγούμενο ή διαρκώς χειμαζόμενο, ματαιοπονούν. Δεν θα βρουν σωσίβιο σωτηρίας τους, στον δικό μας χώρο. Προκαλούν την λογική και το συναίσθημα όσων κράτησαν την παράταξη όρθια, έμειναν στα δύσκολα και σήμερα θέλουν να την δουν να πρωταγωνιστεί ξανά" υπογράμμισε τονίζοντας ότι το Κίνημα Αλλαγής έχει ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία να θυμίζει και να αποκαλύπτει τις ιστορικές ευθύνες της συντηρητικής παράταξης για την κατρακύλα της χώρας.