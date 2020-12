Οικονομία

Κορονοϊός: Απογοήτευση στην αγορά από τα νέα μέτρα

Η απόφαση της Κυβέρνησης να μην ανοίξει το λιανεμπόριο στις γιορτές προκάλεσε αντιδράσεις. Τι λένε Μίχαλος, Κορκίδης, Καρανίκας και Χατζηθεοδοσίου.

Την άμεση δράση της κυβέρνησης για να αποφευχθεί μια πανδημία πτωχεύσεων στην ελληνική αγορά ζήτησε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, μετά τη σημερινή ανακοίνωση των νέων αποφάσεων για συνέχιση του lockdown στο λιανεμπόριο.

O κ. Μίχαλος ανέφερε ότι η απόφαση αυτή για συνέχιση του lockdown καθόλη τη διάρκεια των εορτών θα δώσει τη χαριστική βολή σε πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

Ωστόσο, επειδή αυτές είναι οι προτροπές των ειδικών επιστημόνων και η συνέχιση του lockdown δεν μπορεί να αποφευχθεί, η κυβέρνηση καλείται να προστατεύσει τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να κινηθεί δυναμικά και να πρωτοστατήσει, ώστε και σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποφασιστεί η λεγόμενη συγχώρεση χρέους (debt forgiveness) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα κράτη να διαγράψουν χρέη προς το Δημόσιο που αφορούν τις πληγείσες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί οι προτεινόμενες αναστολές πληρωμές των χρεών δεν οδηγούν πουθενά, αντίθετα μάλιστα συσσωρεύουν τα χρέη των επιχειρήσεων στο μέλλον.

Ταυτόχρονα, βέβαια, απαιτείται η κυβέρνηση να πιέσει και προς την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εισροή των κοινοτικών κονδυλίων ύψους 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τη χώρα μας και να τα διοχετεύσει στην αγορά.

Τέλος, είναι αναγκαίο να συνεχιστούν, να αυξηθούν και να διευρυνθούν οι παροχές προς επιχειρήσεις και εργαζόμενους που έχουν ήδη δρομολογηθεί μέχρι την οριστική λήξη του lockdown.

Κορκίδης: Απογοήτευση από την αναγκαστική αλλαγή στο άνοιγμα της αγοράς

«Απογοήτευση, απελπισία και ανεπίλυτα προβλήματα προκαλεί η αρνητική εξέλιξη με την αναγκαστική απόφαση να μην ανοίξει το λιανεμπόριο στις γιορτές. Η συγκρατημένη αισιοδοξία εξανεμίστηκε ξαφνικά και η απειλή του αδιεξόδου εμφανίστηκε περισσότερο απειλητική από ποτέ», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ και ΠΕΣ Αττικής, Βασίλης Κορκίδης.

Όπως αναφέρει: «Η λειτουργία της αγοράς τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, ήταν θέμα επιβίωσης για τις περισσότερες επιχειρήσεις της περιφέρειας Αττικής και όχι μόνον. Όμως παραμένει απόλυτη προτεραιότητα όλων η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής.

Είναι επίσης γεγονός, πως επιδημιολόγοι, Κυβέρνηση και έμποροι βρεθήκαμε μπροστά στο δίλλημα, εάν θα πρέπει να ανοίξουμε με ασφάλεια και να μείνουμε ανοιχτά ή να ανοίξουμε βιαστικά και να αναγκαστούμε να «ανοιγοκλείνουμε» στη συνέχεια.

Ο προσεκτικός, αλλά αργός και δύσκολος δρόμος εξόδου από τη καραντίνα Νο2 φαίνεται να είναι μονόδρομος, ώστε να μην μας οδηγήσει σε τραγική υποτροπή μέσα στις γιορτές και σε καραντίνα Νο3.

Το βιαστικό άνοιγμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα και μεγαλύτερο κλείσιμο, αλλά ένα προσεκτικό άνοιγμα πριν τα Χριστούγεννα θα έδινε σίγουρα μεγάλη ανάσα και τη δυνατότητα να σωθεί κάτι από τον εορταστικό τζίρο των περίπου 3,5 δις ευρώ. Εάν βεβαίως οι επιδημιολογικές συνθήκες το επέτρεπαν, θα ήταν για πολλούς λόγους «ευχής έργον» να ανοίξουν, έστω τα μικρά εμπορικά καταστήματα, τόσο για την οικονομία, όσο και για τη ψυχολογία του κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό από μίνι έρευνα στην Αττική πως το 55% των καταναλωτών προτάσσουν την ασφάλεια από το άνοιγμα της αγοράς και το 45% το προτιμά, όχι γιατί αγνοεί τον κίνδυνο διασποράς, αλλά για τη ψυχολογική τόνωση από το έστω και περιορισμένα, εορταστικό κλίμα στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους των πόλεων.

Η Κυβέρνηση βεβαίως οφείλει να παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και όχι υπό τη πίεση των ημερομηνιών των εορτών. Ωστόσο, σωστά αποφάσισε το μικρής κλίμακας άνοιγμα, για τα 110 αμιγώς εποχικά καταστήματα, τα κομμωτήρια, κουρεία και τα 1784 συνοικιακά βιβλιοπωλεία.

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το γ/τρίμηνο επιβεβαιώνουν πως η ελληνική οικονομία εξαρτάται από την εσωτερική κατανάλωση, με αύξηση 14% συγκριτικά με το β/τριμήνου του πρώτου lockdown και +1,6% από πέρυσι. Οι επιπτώσεις λοιπόν της παράτασης του 2ου lockdown κατακρημνίζει τη κατανάλωση και τον τζίρο της αγοράς, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία του δ/τριμήνου, ξαναγράφοντας τον προϋπολογισμό.

Είναι πλέον σαφές πως τα επόμενα βήματα θα είναι προσεκτικά και επώδυνα, με τον αρχικό σχεδιασμό για την επανεκκίνηση της αγοράς, δυστυχώς να ανατρέπεται. Έτσι αναγκαστικά θα έχουμε στις γιορτές μόνο μια πολύ περιορισμένη “υβριδική” λειτουργία, μέσω του “click away” για τα καταστήματα του λιανεμπορίου, που βεβαίως δεν αντισταθμίζουν επ’ ουδενί την φυσική παρουσία του καταναλωτή σε ένα κατάστημα.

Είναι γεγονός πως οι οικονομικές μας ανάγκες απαιτούσαν τη λειτουργία της αγοράς, η ψυχολογία μας το θέλει πολύ, η οικονομία το χρειάζεται, αλλά η λογική λέει να προτάξουμε την υγεία και να δείξουμε εμπιστοσύνη σε όσα προτείνουν οι ειδικοί στην Κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση οι καταστηματάρχες της Περιφέρειας Αττικής αν και απογοητευμένοι, θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν με κάθε ασφαλή και δυνατό τρόπο στις χριστουγεννιάτικες ανάγκες των πελατών τους».

Πρόταση Κορκίδη για τρία πρόσθετα άμεσα μέτρα

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ Αττικής πρότεινε στην Κυβέρνηση «τρία αντίμετρα» για την οικονομική ανακούφιση των εμπόρων, επαγγελματιών και κυρίως όσων ΜμΕ δεν θα ανοίξουν τις ημέρες των εορτών, ως ακολούθως:

1. Ένταξη των φυσικών προσώπων μελών εταιρειών στα μέτρα προστασίας και στήριξης με αναστολές πληρωμών δόσεων, ευνοϊκής αντιμετώπισης από τα τραπεζικά ιδρύματα, εκπτώσεις ενοικίων όπως προβλέπονται για τις ατομικές επιχειρήσεις και για όλους τους πληττόμενους κλάδους, πολύ περισσότερο σε όσους έχει ανασταλεί η λειτουργία των εταιριών τους, με κυβερνητική απόφαση.

2. Να χρησιμοποιηθεί ο ΕΛΑ που τηρείται στον ΟΑΕΔ και τροφοδοτείται αυτοτελώς κάθε μήνα μέσω των εισφορών, του οποίου το υπόλοιπο ξεπερνάει το ποσόν των 500 εκ. ευρώ, ώστε να δοθεί επίδομα ιδιότυπης ανεργίας, ανάλογα με αυτό που δόθηκε σε λογιστές, δικηγόρους και άλλους κλάδους ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι για ακριβώς γι’αυτόν τον ειδικό σκοπό.

3. Παράταση καταβολής της αναλογίας του δώρου Χριστουγέννων από τον εργοδότη, όπως δόθηκε και για το δώρο του Πάσχα έτους 2020 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, τηρουμένων των αναλογιών της από 30.3.2020 ΚΥΑ, δεδομένου ότι η μη εμπρόθεσμη καταβολή του αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Ταυτόχρονα για τη χρήση από όλους της μεθόδου “click away” να δοθεί στη λιανική αυτομάτως μέσω Taxisnet ο ΚΑΔ 52.61.11 για διαδικτυακές ή τηλεφωνικές πωλήσεις σε όσους δεν διαθέτουν. Δεν υπάρχει μέτρο που να αναπληρώνει τις απώλειες μιας κλειστής επιχείρησης, αλλά τουλάχιστον αυτά τα ελάχιστα δίκαια, εφικτά και άμεσα μέτρα στήριξης, έστω και προσωρινά μπορούν να βοηθήσουν.

Χατζηθεοδοσίου: “Ναι” στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά χρειάζεται και η προστασία της επιχειρηματικότητας

«Είναι ξεκάθαρο ότι όσο η πανδημία δεν υποχωρεί, τα περιοριστικά μέτρα που ανακοίνωσαν οι κύριοι Γεωργιάδης και Πέτσας κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία. Παράλληλα όμως, σε αυτή την πρωτοφανή κρίση, χρειάζονται περισσότερα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει:

«Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές επιχειρήσεις, όπως αυτές που πωλούν είδη δώρων ή παιχνίδια, κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων εξασφαλίζουν το 30%, ακόμα και το 40% του ετήσιου τζίρου τους, ενώ όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ποντάρουν σε σημαντικό βαθμό στην κατανάλωση που γίνεται αυτές τις ημέρες. Άρα, επειδή σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς που ανακοίνωσε η κυβέρνηση οδηγούνται στην απόλυτη καταστροφή, η λήψη επιπλέον μέτρων στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία.

Μπορεί το σύστημα “click away” με το οποίο θα γίνονται αυτό το διάστημα οι αγορές λιανικής να αποτελεί μία καινοτομία και να παραπέμπει σε εικόνες του μέλλοντος, δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να βοηθήσει το σύνολο των επιχειρήσεων να σταθούν στα νέα δεδομένα. Εκτιμούμε ότι μόνο το 10% των επιχειρήσεων της χώρας έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις πωλήσεις μέσω του “click away”, οπότε η Κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με αυτό το σύστημα.

Ακούσαμε τον κ. Γεωργιάδη να αναφέρεται στην συγκαλυμμένη λιανική πώληση που γίνεται από κάποιες μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Είναι απολύτως αναγκαίο να σταματήσει αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός που βάζει ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στη μικρή και την πολύ μικρή επιχειρηματικότητα.

Όλοι όσοι ασχολούμαστε με την πραγματική οικονομία, καταλαβαίνουμε ότι η αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου την πιο κρίσιμη περίοδο του έτους, θα πολλαπλασιάσει τα ούτως ή άλλως χιλιάδες λουκέτα που είχαμε προβλέψει και θα προκαλέσει ένα μεγάλο κύμα νέων ανέργων. Άρα στόχος πρέπει να είναι ο περιορισμός των απωλειών σε αυτούς τους βασικούς τομείς.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ζητά εδώ και τώρα την επέκταση της επιδότησης ενοικίου και την συνέχεια του προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, αν πραγματικά η Κυβέρνηση θέλει να διασώσει έστω και ένα μέρος των επιχειρήσεων της χώρας.»

Καρανίκας: Επιβάλλονται άμεσα νέα μέτρα ενίσχυσης του εμπορίου

«Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, καθίσταται σαφές πως στην πράξη το ολικό lockdown συνεχίζεται έως τις 7 Ιανουαρίου, αλλά τις συνέπειες του θα εξακολουθούν να υφίστανται σε όλη τους την έκταση μόνο οι χιλιάδες μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, όλες οι μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου - μαζί με ελάχιστες μικρότερες που έχουν ισχυρή ψηφιακή παρουσία - θα αυξήσουν τον όγκο πωλήσεων τους είτε αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, είτε συνδυαστικά με την μέθοδο του “click away”», υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας, που αναφέρει επίσης:

«Συνεπώς, για την συντριπτική πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων - ιδιαίτερα στους μεγάλους κλάδους της ένδυσης και της υπόδησης - οι οποίες δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα, ο εορταστικός τζίρος χάνεται οριστικά και αμετάκλητα. Καμία αναπλήρωση των απωλειών δεν θα επέλθει με τηλεφωνικές παραγγελίες, καθώς κανείς πελάτης δεν πληρώνει αν δεν βλέπει τι αγοράζει.

Δημιουργείται έτσι μία άνιση αγορά δύο ταχυτήτων, η λειτουργία της οποίας είναι πασιφανές ότι δεν πληροί τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού: Από τη μία πλευρά είναι τα χιλιάδες κλειστά, επί δύο συνεχείς μήνες, κυρίως συνοικιακά μικρά και μεσαία εμπορικά καταστήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα επιβίωσης και οι θέσεις εργασίας τους βρίσκονται «στον αέρα». Στον αντίποδα βρίσκονται οι λίγοι ισχυροί του εμπορίου, που διευκολύνονται με το “click away” να εξυπηρετούν τους πελάτες στους οποίους δεν μπορούν να φθάσουν έγκαιρα οι εταιρίες κούριερ, καθώς ακόμη και τα υπερσύγχρονα e-shop που διαθέτουν “έπεσαν”, ακριβώς λόγω του αυξημένου όγκου παραγγελιών που δέχονται.

Πέρα από κάθε αμφιβολία, η προστασία της δημόσιας υγείας είναι το αγαθό στην υπηρεσία του οποίου όλοι ανεξαιρέτως οι έμποροι συντασσόμαστε. Ωστόσο, η ισονομία και η ίση μεταχείριση είναι το “οξυγόνο” που θα μας επιτρέψει να αναπνέουμε στο καθεστώς της ασφυκτικής έλλειψης ρευστότητας που έχει επιβάλλει η πανδημία.

Σήμερα, μετά και την παρέμβαση της ΕΣΕΕ, το Υπουργείο ορθώς περιορίζει τις επιλογές της χονδρικής πώλησης, την οποία καταστρατήγησαν μεγάλες επιχειρήσεις, προβαίνοντας σωρηδόν σε λιανικές πωλήσεις με τον μανδύα της χονδρικής. Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος του “click away” πρακτικά αφορά μόνο μετρημένες μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως ακριβώς αναγνώρισε στις δηλώσεις του ο ίδιος ο Υπουργός, οι ευκαιρίες να δουλέψουν στις γιορτές δεν είναι με το “click away” ίσες και ίδιες για όλους τους εμπόρους.

Για όλους αυτούς τους λόγους, και κυρίως επειδή ο εορταστικός τζίρος ήταν η τελευταία ελπίδα του εμπορίου να “σώσει” τη χρονιά, αναμένουμε από την Κυβέρνηση να ανακοινώσει άμεσα ένα γενναίο πλαίσιο αντισταθμιστικών μέτρων στήριξης της ρευστότητας για τους μικρομεσαίους εμπόρους, που είναι οι μεγάλοι χαμένοι του νέου πλαισίου λειτουργίας της εορταστικής αγοράς.

Επιπλέον, η σαφής επιδείνωση των προοπτικών επιβίωσης χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων καθιστά επιτακτική αναγκαιότητα τη θέσπιση του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και την εξέταση της δυνατότητας διαγραφής μέρους των χρεών της πανδημίας.»

Για την συνολική εκτίμηση της κατάστασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ συνεδριάζει εκτάκτως το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου.