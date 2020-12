Life

Ο Μπράιαν Άνταμς ανακοίνωσε καλοκαιρινή περιοδεία στη Βρετανία

Ο Μπράιαν Άνταμς ανακοίνωσε μια σειρά από υπαίθριες συναυλίες, που θα πραγματοποιήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το επόμενο καλοκαίρι.

Ξεκινώντας με μια υπαίθρια συναυλία στο Bristol City Center το Σάββατο, 26 Ιουνίου, η περιοδεία θα έχει σταθμούς το Κάστρο του Κάρντιφ, το Ανοιχτό Θέατρο στο Σκάρμπορο, το στάδιο στο Γουίντνες DCBL Halton, το QEII Arena στο Τέλφορντ και σε πολλές άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στον δρόμο και στους θαυμαστές» ανέφερε ο τραγουδιστής του «Heaven» σε δήλωσή του στο ET Canada.

Ο Καναδός τραγουδιστής και κιθαρίστας με ανάρτησή του στο Instagram ανακοίνωσε τα νέα γράφοντας: «Συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο το επόμενο καλοκαίρι; Ας το ελπίσουμε».

Πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής περιοδείας, ο Μπράιαν Άνταμς προγραμματίζει επίσης τρεις εμφανίσεις στο Royal Albert Hall του Λονδίνου τον Απρίλιο.

Κάθε βράδυ στις συναυλίες στο Royal Albert Hall, ο Καναδός θρύλος της μουσικής θα παρουσιάζει ένα από τα κλασικά άλμπουμ του στο σύνολό του, καθώς και μια επιλογή από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.