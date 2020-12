Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: στο “κόκκινο” η Δυτική Αττική

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη στην Πολιτική Προστασία με τη συμμετοχή του ΕΟΔΥ. Τι αποφασίσθηκε.

Ευρεία τηλεδιάσκεψη για την αποτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης στη Δυτική Αττική πραγματοποιήθηκε σήμερα (15.30΄) από το κτίριο Φάρος της Πολιτικής Προστασίας, με συμμετοχή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, του Προέδρου του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, του Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Ελευθέριου Κοσμόπουλου, καθώς και των Δημάρχων και Γενικών Γραμματέων των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής και Αχαρνών.

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν η αποτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης στην περιοχή, καθώς και ο καλύτερος δυνατός συντονισμός όλων των συναρμόδιων φορέων για τη βέλτιστη διαχείριση της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του ιού Covid-19.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ιδιαίτερα την ανάγκη πιστής τήρησης των μέτρων προστασίας, ενώ αναμένεται άμεσα περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων. Επιπλέον, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ πραγματοποιούν σειρά rapid test σε όλη την περιοχή, ενώ τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται διενέργεια rapid test και μέσω drive through σε επιλεγμένα σημεία.

Επίσης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων επεσήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των κατοίκων και εντατικοποίηση της ενημέρωσης προς τον πληθυσμό των εν λόγω Δήμων, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο εφησυχασμού.