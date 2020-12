Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Χαρδαλιάς - Μαγιορκίνης για τα κρούσματα και το lockdown (βίντεο)

Οι εκτιμήσεις της Βάνας Παπαευαγγέλου για την πορεία της πανδημίας. Τι απαντά ο Βασίλης Κοντοζαμάνης για την εικόνα στο ΕΣΥ.