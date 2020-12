Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Υπουργείο Υγείας: Γιατί τα εμβόλια είναι ασφαλή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε και ανακαλύψτε γιατί τα εμβόλια κατά της COVID-19 βγαίνουν γρήγορα, χωρίς να υπονομεύουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.