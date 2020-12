Οικονομία

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων: Στην τελική ευθεία για την ενεργοποίησή της

Πότε αναμένεται να είναι έτοιμη η πλατφόρμα, που φιλοδοξεί να καταπολεμήσει την αυθαίρετη δόμηση και να “θωρακίσει” την ιδιοκτησία.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αναμόρφωση των οικοδομικών διαδικασιών στη χώρα. Η ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων από τις αρχές του 2021 αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης και τη θωράκιση της ιδιοκτησίας, δημιουργώντας έναν μόνιμο και διαρκή τρόπο παρακολούθησης των κατασκευών.

Η απόφαση που υπογράφει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρης Οικονόμου, για την υλοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5447. Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος “Ταυτότητα Κτιρίου” θα γίνει ως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), που ορίζεται και πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το ΥΠΕΝ, τους μηχανικούς και τους πολίτες.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων θα αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος της χώρας, την υφιστάμενη κατάσταση, τις άδειες, καθώς και όποια μεταβολή στα παραπάνω κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής κάθε κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.

Ως χρήστες του πληροφοριακού συστήματος “Ταυτότητα Κτιρίου”, ορίζονται:

Οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί.

Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών.

Η δομή του πληροφοριακού συστήματος θα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών, βάσει των όσων προβλέπονται στην απόφαση.

Η καταχώρηση της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας στο σύστημα θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και χωρίς χρέωση. Το τέλος ανταπόδοσης που δικαιούται ο πάροχος (ΤΕΕ) αποκλειστικά για την έκδοση πιστοποιητικών ορίζεται σε 20 ευρώ ανά εκδιδόμενο πιστοποιητικό.