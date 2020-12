Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης: Πολύ δυνατό και δύσκολο το δεύτερο κύμα κορονοϊού (βίντεο)

Τι είπε για τη μείωση των ενεργών κρουσμάτων στην Ελλάδα, τα επίπεδα θετικότητας και τα ενθαρρυντικά νέα για τα εμβόλια.

Μειώθηκαν για τρίτη συνεχή εβδομάδα τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως τόνισε ο Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ενδεικτικά, ανέφερε πως στην Αττική η μείωση είναι της τάξης του 8-10%, ενώ η συρρίκνωση έχει επιταχυνθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου φθάνει έως και το 30%. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να έχει υψηλότερο επιδημιολογικό φορτίο σε σύγκριση με την Αττική, καθώς για να φθάσει στα επίπεδά της, θα πρέπει να καταγράφονται περίπου 80 νέα κρούσματα ανά ημέρα. Η επιβάρυνση στο βόρειο τμήμα της χώρα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ παραμένει χαμηλά στη νότια Ελλάδα.

Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε πως πρόκειται για ένα «πολύ δυνατό και δύσκολο δεύτερο κύμα», επικαλούμενος νωρίτερα και στατιστικά στοιχεία σε παγκόσμια κλίμακα. Ειδικότερα στην Ευρώπη, η διασπορά του ιού δείχνει σημεία σταθεροποίησης, ωστόσο σε αρκετές χώρες καταγράφεται υψηλός αριθμός θυμάτων.

Όσον αφορά στη συζήτηση σχετικά με τα επίπεδα θετικότητας, υπογράμμισε πως είναι μεγάλη η διακύμανση που καταγράφεται ανά ημέρα. Εξήγησε πως τα Σαββατοκύριακα είναι λιγότερες οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται και το ποσοστό είναι υψηλότερο επειδή προσέρχονται ασθενείς με μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι θετικοί. Προανήγγειλε πως από την ερχόμενη εβδομάδα το ποσοστό θετικότητας θα ανακοινώνεται από τον ΕΟΔΥ.

Για τον εμβολιασμό, χαρακτήρισε ενθαρρυντικά τα νέα σχετικά με τα εμβόλια της Pfizer και της Οξφόρδης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όλα τα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για «δύο εξαιρετικά αποτελεσματικά και εξαιρετικά ασφαλή εμβόλια».

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης τόνισε πως «ο ιός μας αφορά όλους και έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε. Είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι, έρχονται γιορτές και θέλουμε να γιορτάσουμε κατά τα έθιμα μας». Παράλληλα, όμως, έκρουσε τον “κώδωνα του κινδύνου”, σημειώνοντας πως οι συνθήκες μίας εορταστικής ατμόσφαιρας είναι επικίνδυνες για τη διάδοση του ιού.

Κάλεσε όλους μας να δείξουμε μεγάλη προσοχή, αν έχουμε ύποπτα συμπτώματα να αποφύγουμε οποιαδήποτε επαφή με άλλα πρόσωπα και να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους και όσους ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες.