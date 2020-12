Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: σταθεροποίηση διασωληνώσεων και θανάτων, αλλά...

Προειδοποιήσεις από την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Σε συναγερμό Αττική και Θεσσαλονίκη, με τα νέα κρούσματα κορονοϊού να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Όπως ανακοίνωσε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας, η Θεσσαλονίκη αναδείχτηκε για ακόμη μια ημέρα "πρωταθλήτρια" με 357 νέα κρούσματα, ενώ ακολουθεί η Αττική με 295. Επίσης στο "κόκκινο" βρίσκονται Σέρρες και Μαγνησία με 80 και 75 κρούσματα, αντίστοιχα.

Αυτή τη εβδομάδα -σύμφωνα με την καθηγήτρια- παρατηρείται σταθεροποίηση των πιο σκληρών δεικτών, δηλαδή των διασωληνωμένων και των νεκρών.

Ο μέσος όρος των κρουσμάτων ανά ημέρα είναι 1.500, ενώ καταγράφονται 320 νέες εισαγωγές κάθε ημέρα από 450 πριν δύο εβδομάδες.

Επίσης, καταγράφονται λιγότερα κρούσματα στους άνω των 65 ετών.

«Όλα αυτά μάς δείχνουν πως οι κόποι όλων μας είχαν αποτέλεσμα και πως τα μέτρα έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Όμως είναι πολύ αργή και μη αναμενόμενη ύφεση της πανδημίας» είπε και πρόσθεσε:

«Αν συνεχίσουμε με τη σημερινή πορεία, θα έχουμε 300 διασωληνωμένους τα Χριστούγεννα. Αυτό θα γίνει εάν δεν έχουμε αύξηση των κρουσμάτων μέσα στις εορτές».

Δύο βασικοί λόγοι συνεχίζουν να προβληματίζουν την επιτροπή για άρση μέτρων:

Ιδιαίτερα ψηλή πληρότητα των ΜΕΘ μέχρι και σήμερα

Μεγάλος αριθμός ενεργών κρουσμάτων στη χώρα και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα

"Δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλάρωση στις γιορτές" τόνισε η κ. Παπαευαγγέλου εξηγώντας πως οι συγχρωτισμοί και ο συνωστισμός καθιστουν τα σπίτια εστίες υπερμετάδοσης. Την επιδημιολογική κατάσταση επιβαρύνει και η αύξηση της κινητικότητας. Υπογράμμισε, τέλος, ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ λόγω της έναρξης των εμβολιασμών.