Κοινωνία

Χαρδαλιάς: Ανησυχία για την δυτική Αττική – Εκατοντάδες κρούσματα στο Μενίδι

Έντονος προβληματισμός στις Αρχές για πολλές περιοχές στο Λεκανοπέδιο.

Ανησυχητικά στοιχεία για τη Δυτική Αττική, όπου ο κορονοϊός βρίσκεται σε έξαρση, παρουσίασε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς

Όπως ανέφερε στην ενημέρωση για τον ιό, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 392 ενεργά κρούσματα στις Αχαρνές (Μενίδι), με τον μέσο όρο ηλικίας των κρουσμάτων να κυμαίνεται στα 42 έτη. Έπειτα από ιχνηλάτηση, εντοπίστηκαν 764 άτομα που αποτελούν στενές επαφές των κρουσμάτων αυτών.

Είχε προηγηθεί σήμερα έκτακτη τηλεδιάσκεψη για την κατάσταση στη Δυτική Αττική, με συμμετοχή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, του Προέδρου του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, του Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Ελευθέριου Κοσμόπουλου, καθώς και των Δημάρχων και Γενικών Γραμματέων των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής και Αχαρνών.

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν η αποτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης στην περιοχή, καθώς και ο καλύτερος δυνατός συντονισμός όλων των συναρμόδιων φορέων για τη βέλτιστη διαχείριση της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του ιού Covid-19.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ιδιαίτερα την ανάγκη πιστής τήρησης των μέτρων προστασίας, ενώ αναμένεται άμεσα περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων. Επιπλέον, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ πραγματοποιούν σειρά rapid test σε όλη την περιοχή, ενώ τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται διενέργεια rapid test και μέσω drive through σε επιλεγμένα σημεία.

Επίσης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων επεσήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των κατοίκων και εντατικοποίηση της ενημέρωσης προς τον πληθυσμό των εν λόγω Δήμων, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο εφησυχασμού.

Τα νέα μέτρα

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων επανέλαβε τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Στέλιος Πέτσας. Η χώρα παραμένει σε lockdown και έτσι διατηρείται η αναστολή λειτουργίας λιανεμπορίου σε όλη την επικράτεια. Από 13 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου θα επιτρέπεται μόνο η μετάβαση πελάτη σε κατάστημα για παραλαβή προϊόντος που έχει προαγοράσει, η λεγόμενη μέθοδος click away. Ο πολίτης θα πρέπει να φέρει μαζί του αποδεικτικό έγγραφο της αγοράς και να έχει αποστείλει SMS με τον κωδικό 2. Η παραλαβή θα γίνεται μόνο από την είσοδο του καταστήματος και η πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS. Η «ουρά» έξω από το κατάστημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα εννιά άτομα.

Δεν θα επιτρέπεται το click away για τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά.

Τι θα ανοίξει

Από τη Δευτέρα θα ανοίξουν μόνο τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία με διευρυμένο ωράριο. Για τη μετάβαση σε αυτά, οι πολίτες θα πρέπει να στέλνουν SMS με κωδικό 2.

Στα κομμωτήρια η μετάβαση θα γινεαι αποκλειστικά με ραντεβού, ενώ πελάτες και προσωπικό θα πρέπει να φοράνε μάσκες. Θα υπάρχει δυνατότητα να λειτουργούν από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Στα βιβλιοπωλεία θα ισχύει ανώτατο όριο 4 πελάτες σε καταστήματα έως 100 τ.μ. ή 1 πελάτης ανά 15 τ.μ. για καταστήματα άνω των 100 τ.μ.

Διατηρείται η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, μειωμένη όμως κατά μια ώρα, καθώς θα ισχύει από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021, καθώς και της αποστολής SMS στο 13033 για τις αναγκαίες μετακινήσεις.

Για τα ταξίδια από και προς την Ελλάδα, μειώθηκε η υποχρεωτική καραντίνα από 10 μέρες σε 3.

Οι εκκλησίες θα ανοίξουν για τους πιστούς, ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φώτων μόνο. Τις δύο αυτές ημέρες θα επιτρέπεται η παρουσία έως και εννέα ατόμων σε όλες τις εκκλησίες και έως 25 ατόμων στους Μητροπολιτικούς Ναούς σε όλες τις περιοχές της χώρας. Την ευθύνη τήρησης των μέτρων θα έχουν οι οικείες μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Διευκρινίζεται επίσης, σε σχέση με τον εορτασμό των Θεοφανίων, ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αγιασμός υδάτων σε ανοιχτό δημόσιο χώρο.