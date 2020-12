Οικονομία

Εγνατία Οδός: μία προσφορά για παραχώρηση επί 40 έτη

Τι εξήγγειλε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής για την επέκταση του Μετρό και άλλα μεγάλα έργα.

Όπως ανακοινωσε το ΤΑΙΠΕΔ, παρέλαβε σήμερα «μία δεσμευτική προσφορά για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της. Δεσμευτική προσφορά κατέθεσε η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – EGIS PROJECTS S.A.

Το ΤΑΙΠΕΔ δεν θα προβεί στην αποσφράγιση της ανωτέρω Δεσμευτικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις από 10.12.2020 προσωρινές διαταγές της Προέδρου του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες χορηγήθηκαν κατόπιν των ασκηθεισών, ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων από τους Προεπιλεγέντες Επενδυτές «ROADIS Transportation Holding S.L.U.-ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και «VINCI HIGHWAYS S.A.S - VINCI CONCESIONES S.A.S - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε».

Η συζήτηση των παραπάνω αιτήσεων έχει οριστεί για την 21/12/2020.

Η Εγνατία Οδός είναι οδικός άξονας, μήκους 658 χιλιομέτρων, με πλήρη έλεγχο προσβάσεων και διαχωρισμένο οδόστρωμα, που έχει ήδη κατασκευασθεί και βρίσκεται σε λειτουργία. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα στην Περιφέρεια της Θεσπρωτίας (βορειοδυτική ακτή της Ελλάδας) μέχρι τους Κήπους στην Περιφέρεια του Έβρου (στον συνοριακό σταθμό με την Τουρκία). Οι τρεις κάθετοι οδικοί άξονες, συνολικού μήκους 225 χιλιομέτρων, αποτελούν συνδέσεις της Εγνατίας Οδού με τις γειτονικές χώρες (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία).

Η σύμβαση παραχώρησης αφορά στην χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών καθέτων οδικών αξόνων για χρονική περίοδο κατ’ ανώτατο όριο έως 40 έτη».

Πέντε «μνηστήρες» για την ανατολική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Α’ φάση του διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.», συνολικού προϋπολογισμού 373 εκ. € σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στο διαγωνισμό προσήλθαν πέντε (5) συμμετέχοντες. Πιο συγκεκριμένα:

ΑΒΑΞ Α.Ε.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

INTRAKAT Α.Ε.

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - INTERTOLL EUROPE ZRt»

Το έργο προβλέπει την υλοποίηση έργων βελτίωσης και αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης μέσω της κατασκευής Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου στη ζώνη διέλευσης της υφιστάμενης εσωτερικής Περιφερειακής Οδού και της ανακατασκευής της υφιστάμενης οδού στο σύνολο του εύρους του καταστρώματός της.

Η υλοποίηση του εν λόγω οδικού έργου κρίνεται αναγκαία καθότι ο υφιστάμενος δρόμος, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, εμφανίζει προβλήματα κορεσμού με επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια. Επιπλέον, θα εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή πρόσβαση στους αυτοκινητοδρόμους ΠΑΘΕ (μετακινήσεις από και προς Πάτρα, Αθήνα, Λαμία, Λάρισα, Δυτική Εγνατία Οδό, Σκόπια) και Εγνατία Οδό (μετακινήσεις ανατολικά της Θεσσαλονίκης, διακρατικές συνδέσεις Βουλγαρίας και Τουρκίας) καθώς και στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και Χαλκιδική (μέσω της ΝΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών).

Η εν λόγω Σύμπραξη θα συμβάλει άμεσα και αποφασιστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία, εφόσον θα διευκολύνεται η οδική πρόσβαση στις τουριστικές υποδομές της Χαλκιδικής καθώς και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Κώστας Καραμανλής: Προχωράμε και για την επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό

Θετικές εξελίξεις για την επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση του Economist για τη χρηματοδότηση προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην υλοποίηση μίας νέας γενιάς μεγάλων έργων, όπως οι νέες επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας. Και σημείωσε ότι ιδίως η επέκταση της γραμμής 2 προς Δυτική Αττική, με δύο νέους σταθμούς στο τμήμα Ανθούπολη – Ίλιον που θα εξυπηρετούν πάνω από 50.000 επιβάτες την ημέρα, είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Ανακοίνωσε ότι είναι ήδη έτοιμη η προκαταρκτική χάραξη του έργου και εξέφρασε την εκτίμηση ότι στα τέλη του 2021 θα μπορεί να προκηρυχθεί, με προϋπολογισμό 350 εκ. ευρώ.

Στη νέα γενιά των μεγάλων έργων συγκαταλέγεται επίσης η νέα αναβαθμισμένη Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (Flyover), ο σχεδιασμός για την υλοποίηση της οποίας προχώρησε σε χρόνο ρεκόρ, με ΣΔΙΤ. Χτες μάλιστα, έληξε η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε επίσης στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, αλλά και σε σημαντικά έργα σε όλη την Ελλάδα, όπως: Τα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, ύψους 1,2 δισ. Το νέο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων – το μεγαλύτερο που έχει σχεδιαστεί στη χώρα –, ύψους 3,3 δισ. Και φυσικά, το νέο Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που περιλαμβάνει σημειακές παρεμβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σημεία σε όλη τη χώρα.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι η Κυβέρνηση προχωρά και σε θεσμικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα στον τρόπο και της εκτέλεσης και της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων. Αναφέρθηκε στο νέο Νόμο 4412, που ενσωματώνει προτάσεις για επιτάχυνση, ψηφιοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών, θεσμοθετεί την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και μελέτες, και το κυριότερο, αντιμετωπίζει στη ρίζα του το μεγάλο πρόβλημα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβλημα των υψηλών εκπτώσεων. Ο κ. Καραμανλής έκανε λόγο για μια εμβληματική μεταρρύθμιση, που θα επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης. Και πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι έτοιμο να θεσπίσει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτομίας.

Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι προχωρούν παράλληλα έργα, που ήταν «κολλημένα» εδώ και χρόνια, όπως ο ΒΟΑΚ, η Γραμμή 4 του Μετρό (το μεγαλύτερο έργο που θα γίνει στη χώρα, ύψους 1,5 δισ. ευρώ), το βόρειο τμήμα του Ε-65 και ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος. Τόνισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δουλεύει συστηματικά ώστε στη μετά Covid-19 εποχή, να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης, να αξιοποιήσει τα πραγματικά της πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει. «Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο έργων συνολικού ύψους πάνω από 13 δισ ευρώ. Κι αυτό ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκαμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ωριμότητα μεγάλων έργων», πρόσθεσε. Σημείωσε ότι η χώρα μας πρέπει να επενδύσει σε τομείς, όπως τα logistics, οι συνδυασμένες μεταφορές, με τα σιδηροδρομικά έργα και τα λιμάνια μας που μπορούν να γίνουν μεγάλα εμπορευματικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδομών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας. Έργα, τα οποία όπως τόνισε υπηρετούν το νέο παραγωγικό μοντέλο.