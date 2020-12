Οικονομία

Δελλατόλας - Αμυράς για το “click away” και τα προβλήματα στην αγορά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σχόλια για την παράταση της καραντίνας και τις απαγορεύσεις στο λιανεμπόριο. Η παρέμβαση του Νίκου Χατζηνικολάου για τις δυσκολίες και τις λύσεις που απαιτούνται.