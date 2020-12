Κοινωνία

Παντελής Παντελίδης: Τι κατέθεσε νέος μάρτυρας για το τροχαίο (βίντεο)

Μέχρι την Τρίτη καλείται να καταθέσει υπόμνημα στον ανακριτή, η γυναίκα που φέρεται να οδηγούσε το μοιραίο τζιπ. Τι είπε ο Απόστολος Λύτρας στον ΑΝΤ1.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Βγαίνει από το αρχείο η υπόθεση του τροχαίου του Παντελή Παντελίδη όσον αφορά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Η Εισαγγελία κάλεσε την πλευρά της συνοδηγού Φρόσως Κυριακού να καταθέσει υπόμνημα μέχρι την Τρίτη, σχετικά με την εμφάνιση του νέου μάρτυρα, ο οποίος ισχυρίζεται ότι εκείνη ήταν που οδηγούσε το μοιραίο τζιπ.

«Ήταν τόσο μεθυσμένος που σκόνταψε κι έπεσε. Πήγα και τον σήκωσα και τον βοήθησα και μπήκε στη θέση του συνοδηγού. Στη θέση του οδηγού μπήκε η Φρόσω και πίσω έκατσε η Μίνα. Μετά γύρισα στο σπίτι μου. Αυτά ξέρω. Δεν με κάλεσε κανείς να καταθέσω», φέρεται να δήλωσε ο νέος μάρτυρας.

Πρόκειται για έναν 50χρονο σερβίτορο, ο οποίος - σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του - είχε βρεθεί στο σπίτι της Γλυφάδας, όπου πέρασε την τελευταία νύχτα ο Παντελής Παντελίδης.

Ύστερα και από την κατάθεση του υπομνήματος από την πλευρά της Φρόσως Κυριακού, αναμένεται η απόφαση της Eισαγγελίας για το εάν θα παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο ή θα τεθεί και πάλι στο αρχείο.

Κατηγορηματικός ότι ο Παντελής Παντελίδης δεν ήταν ο οδηγός του μοιραίου τζιπ, εμφανίστηκε στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος της οικογένειας, Απόστολος Λύτρας, ο οποίος σημείωσε πως γενετικό υλικό του αδικοχαμένου τραγουδιστή βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού.