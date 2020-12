Κοινωνία

Ο Kal “μυρίστηκε” τα λαθραία τσιγάρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπλόκο της ΑΑΔΕ σε εμπορευματοκιβώτιο με εκατομμύρια τσιγάρα, στον Πειραιά.

Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων έφεραν στο φως οι ελεγκτές του Γ’ Τελωνείου Πειραιά, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ μετά από πληροφορίες που έλαβαν, εντόπισαν συγκεκριμένο κοντέινερ, το οποίο είχε δηλωθεί ότι μεταφέρει υφάσματα.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα X-RAY και “επιστρατεύοντας” τον ειδικό σκύλο ανιχνευτή καπνικών προϊόντων, με το όνομα Kal, διαπίστωσαν ότι το εμπορευματοκιβώτιο περιείχε 10,5 εκατομμύρια τσιγάρα! Είχε φορτωθεί από χώρα της Μέσης Ανατολής και είχε προορισμό λιμάνι της Ευρώπης.

Μετά από έρευνα των παραστατικών, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το φορτίο ανήκει σε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο, που διακινεί λαθραία τσιγάρα σε ευρωπαϊκές χώρες. Για το σκοπό αυτό, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα έχουν διευρυνθεί, καθώς υπάρχει διαρκής επικοινωνία και συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές.