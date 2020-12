Κοινωνία

Μετάλλια έλαβαν τρεις ήρωες αστυνομικοί (εικόνες)

Απονομή του μεταλλίου “Αστυνομικός Σταυρός” σε αστυνομικούς που, με αυτοθυσία, έσωσαν πολίτες που κινδύνευαν.

Τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι έσωσαν πολίτες με κίνδυνο της ζωής τους, τιμήθηκαν με το μετάλλιο “Αστυνομικός Σταυρός” σε ειδική λιτή τελετή, στο Αστυνομικό Μέγαρο Αθηνών, κατά την οποία τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.

Ειδικότερα, τα μετάλλια απένειμε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Γεώργιος Γιάννινας, στον υπαρχιφύλακα Θεόδωρο Γεμελιάρη της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, στον αρχιφύλακα Αργύριο Μουρτίκα και στον υπαρχιφύλακα Σπυρίδωνα Σταμουκώστα της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, για εξαίρετη δραστηριότητα την οποία επέδειξαν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο Θεόδωρος Γεμελιάρης, ενώ βρισκόταν εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, στο 47ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών-Λαυρίου, στο ρεύμα προς Λαύριο, μόλις αντιλήφθηκε φλεγόμενο αυτοκίνητο, το οποίο έφυγε από την πορεία του και έπεσε σε παρακείμενο στύλο, με αυτοθυσία απεγκλώβισε άμεσα τον οδηγό του.

Όσον αφορά τους δύο αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, ενώ εκτελούσαν διατεταγμένη εποχούμενη περιπολίας στην περιοχή της Αρτέμιδας, με αυτοθυσία μπήκαν σε φλεγόμενο σπίτι και με κίνδυνο της ζωής τους απεγκλώβισαν 92χρονη γυναίκα.