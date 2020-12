Κόσμος

ΗΠΑ: Tο Κογκρέσο ψήφισε τις κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400

Τι προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται, πλέον, με την “πλάτη στον τοίχο”.

Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό, το οποίο ανοίγει το δρόμο για την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία για την αγορά και παραλαβή του ρωσικού συστήματος S-400. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 84 γερουσιαστές ενώ 13 ψήφισαν κατά.

Το νομοσχέδιο για να περάσει θα πρέπει να υπογραφεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος , όμως, δηλώνει πως θα υποβάλει βέτο.

Οι αντιρρήσεις του Τραμπ δεν σχετίζονται με το θέμα των τουρκικών κυρώσεων, αλλά έχουν να κάνουν με ορισμένες άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, οι οποίες προβλέπουν την αλλαγή ονομάτων σε στρατιωτικές βάσεις αλλά και νομική προστασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται πλέον με την “πλάτη στον τοίχο” καθώς στη ψηφοφορία στο Κογκρέσο υπερψήφισαν τα 2/3 του σώματος γεγονός που προμηνύει πως αν επαναληφθεί (εφόσον υποβληθεί βέτο) μπορεί να ξεπεραστεί ο σκόπελος. Και η Βουλή είχε πλειοψηφία 2/3 καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο το έργο του Τραμπ να σταματήσει τις κυρώσεις.

Tο νομοσχέδιο έλαβε ψήφους και από τους Ρεπουμπλικάνους παρά την αντίθεση εισήγηση του Aμερικανού προέδρου.

Οι κυρώσεις θα στοχεύσουν πιθανότατα τις Αμυντικές Βιομηχανίες –μια υπηρεσία που υπάγεται στην προεδρία, δηλαδή στον Ταγίπ Ερντογάν– και τον επικεφαλής της Ισμαήλ Ντεμίρ.