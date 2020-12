Life

Ο Χάρισον Φόρντ επιστρέφει ως Ιντιάνα Τζόουνς

Χαμόγελα στους θαυμαστές της κινηματογραφικής σειράς σκόρπισε η ανακοίνωση για την έναρξη των γυρισμάτων της νέας ταινίας.

Ο Χάρισον Φορντ, σε ηλικία 78 ετών, θα φορέσει εκ νέου το εμβληματικό καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς, στην πέμπτη και τελευταία ταινία με τις περιπέτειες του ατρόμητου αρχαιολόγου, που αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2022, όπως ανακοίνωσε επισήμως η Disney, προκαλώντας τη χαρά χιλιάδων θαυμαστών του στα social media.

«Βρισκόμαστε στη φάση της προ-παραγωγής για το επόμενο και τελευταίο επεισόδιο του Ιντιάνα Τζόουνς. (…). Και σίγουρα, ο ίδιος ο Ίντι, ο Χάρισον Φορντ θα επιστρέψει για να ολοκληρώσει το ταξίδι του θρυλικού αυτού χαρακτήρα», ανέφερε η πρόεδρος της Lucasfilm, Κάθλιν Κένεντι, σε μια συνέντευξη Tύπου που οργάνωσε ο όμιλος Disney για τους επενδυτές του.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ταινίες, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δεν θα βρεθεί πίσω από την κάμερα. Αντ’ αυτού, ο Τζέιμς Μάνγκολντ θα δίνει τις σκηνοθετικές οδηγίες, διευκρίνισε η Κάθλιν Κένεντι.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2021 και η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2022.

Ήταν το 1981 όταν ο Χάρισον Φορντ, ήδη διάσημος εκείνη την εποχή για τον ρόλο του Χαν Σόλο στον “Πόλεμο των Άστρων”, θα αναλάμβανε να ενσαρκώσει τον ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς στους “Κυνηγούς της Χαμένης Κιβωτού”, με σκηνοθέτη τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Παγκόσμια επιτυχία, την ταινία ακολούθησαν τα επίσης δημοφιλή “Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού” το 1984 και “Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία” το 1989, με τον Σον Κόνερι στον ρόλο του πατέρα του αρχαιολόγου.

Μια τέταρτη ταινία, ο “Ιντιάνα Τζόουνς και το βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου”, που ναι μεν γέμισε τα ταμεία, ωστόσο απογοήτευσε τους κριτικούς και μέρος των θαυμαστών, κυκλοφόρησε το 2008, πάντα με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ.