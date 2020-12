Οικονομία

Προϋπολογισμός - Σταϊκούρας: Η Υγεία θα έχει όσα χρήματα χρειαστεί και το 2021

Με κόντρες ξεκίνησε η συζήτηση επί του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής.

Δέσμευση του Χρήστου Σταϊκούρα στη Βουλή για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με όσα χρήματα απαιτηθούν για την ανάσχεση της πανδημίας και την στήριξη του προσωπικού, κατά την συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021.

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως τους τελευταίους μήνες έχουν ήδη εκταμιευτεί 786 εκατ. ευρώ ως επιπρόσθετοι πόροι στο Υπουργείο Υγείας για να υπογραμμίσει «Δεσμεύομαι, δεσμευόμαστε ως πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών πως ότι χρειαστεί το Υπουργείο Υγείας για την μάχη της υγειονομικής κρίσης θα το έχει. Οσα χρήματα και αν χρειαστεί το 2021. Για αυτό χτίσαμε το αποθεματικό».

Απαντώντας στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, που υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει επαρκή κονδύλια για την στήριξη της Υγείας και της Οικονομίας τόνισε: «Είστε εκτός τόπου και χρόνου. Όλοι αναθεωρούν διότι κανένας δεν ξέρει την ένταση και έκταση της υγειονομικής κρίσης. Είναι προφανές ότι άλλαξαν τα στοιχεία γιατί υπήρχε δεύτερο κύμα της πανδημίας».

Παράλληλα, παρουσίασε την επικαιροποιημένη μελέτη του ΟΟΣΑ που δείχνει την βελτιωμένη θέση της Ελλάδας σε σχέση με τις δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ειδικά για τις δαπάνες Υγείας κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να μετριάσει τις καταγγελίες υπενθυμίζοντας ότι το 2014 επι κυβέρνησης Σαμαρά το ποσό ανήλθε σε 4,750 δις ευρώ, το 2018 επι ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώθηκαν σε 3,849 δις ευρώ ενώ το 2020 διαμορφώνονται σε 4,829 δις ευρώ.

Αναφορικά με την ανεργία επικαλέστηκε τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Eurostat και της ΕΛΣΤΑT λέγοντας ότι η χώρα μας παρουσιάζει την μικρότερη αύξηση ανεργίας συγκριτικά με τις άλλες χώρες της ΕΕ ενώ πρόσθεσε πως «χθες η Γιουροστατ έδωσε στην δημοσιότητα νέα μελέτη που λέει ότι η Ελλάδα κατάφερε να προστατεύσει την αγορά εργασίας και τους εργαζόμενους και κυρίως τους χαμηλόμισθους. Αν πίστευε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνική δικαιοσύνη θα το χαιρέτιζε. Δεν πιστεύει. Εμείς πιστεύουμε και κάναμε αυτό που έπρεπε».

Τσακαλώτος: παραποίηση στοιχείων

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον Χρήστο Σταϊκούρα.

Ο κ. Τσακαλώτος απευθυνόμενος στον υπουργό επισήμανε:

• Ο κ. Σταϊκούρας ζήτησε από την αντιπολίτευση να κάνει μια σοβαρή συζήτηση και κατευθείαν την κατηγόρησε ότι είναι ανεύθυνη.

• Την προηγούμενη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση (2012 – 2015) δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ τέτοια κακοποίηση των στοιχείων παρά τις μεγάλες αντιπαραθέσεις και διαφορές αντιλήψεων.

• Τη στάση του νυν Υπουργού Οικονομικών να μην απαντάει στα επιχειρήματα και να λέει συνεχώς τα ίδια πράγματα.

Απάντησε στο επιχείρημα του κ. Σταϊκούρα ότι δεν παρουσιάζονται σωστά τα στοιχεία της Eurostat για τη μείωση των εισοδημάτων, λέγοντας ότι πριν τα μέτρα της κυβέρνησης είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη πτώση και μετά τα μέτρα της κυβέρνησης την τρίτη μεγαλύτερη πτώση στην Ευρώπη.

Συνεχίζοντας, ρώτησε τον κ. Σταϊκούρα με ποια επίδοση, σε σύγκριση με τους άλλους υπουργούς Οικονομικών της Ευρώπης θα είναι ικανοποιημένος. Αν θα είναι 21ος, 24ος ή 27ος. Ποια θέση θεωρεί καλή επίδοση;

Επισήμανε ότι εξακολουθεί ο κ. Σταϊκούρας να μην δίνει απάντηση στο ερώτημα, μετά τις δαπάνες υγείας που έχουν γίνει, σε ποια θέση είμαστε.

Κατέληξε ότι ο κ. Σταϊκούρας έχει κακοποιήσει όλα τα στοιχεία για να αποδείξει αυτά που θέλει να αποδείξει. Και αναρωτήθηκε αν έχει κακοποιήσει με τη στάση του περισσότερο τη θέση του υπουργού Οικονομικών ή τη θέση του καθηγητή Πανεπιστημίου φέρνοντας στοιχεία που είναι παραπλανητικά, που στρεβλώνουν την εικόνα. Γιατί στη θέση του θα ντρεπόταν να μη μπορεί να δώσει απαντήσεις στους φοιτητές του σε απορίες τους για τα στοιχεία που καταθέτει.



«Στα 13 χρόνια στη Βουλή δεν έχω κάνει καμία προσωπική αναφορά» απάντησε ο κ. Σταϊκούρας για να προσθέσει «με ρωτήσατε πότε θα αισθανθώ λιγότερο επιτυχημένος. Θα σας απαντήσω. Όταν θα είμαι υπουργός Οικονομικών και η χώρα μου θα έχει ανάπτυξη 2% ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 8%. Δεν θα ήθελα να είμαι Τσακαλώτος».