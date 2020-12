Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Μετά τα Harrods… o ποδηλατόδρομος

Ο παγκόσμιος αστέρας του τένις εξέφρασε την απορία για το ότι δεν έχει φτιαχτεί ακόμα ένας ποδηλατόδρομος που να συνδέει τα νότια προάστια των Αθηνών.

Πριν από λίγες ημέρες η επιθυμία που εξέφρασε αυθόρμητα ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τα Harrods στην Ελλάδα, πυροδότησε αντιδράσεις στα social media.

Την Παρασκευή, ο πρωταθλητής του τένις “ξαναχτύπησε” στο Twitter. Αυτήν τη φορά, εξέφρασε την απορία γιατί δεν έχει φτιαχτεί ένας ποδηλατόδρομος που να συνδέει τα νότια προάστια των Αθηνών.

«Το έχω απορία το πώς έχει περάσει τόσος καιρός και ακόμα να χτιστεί ένας ποδηλατόδρομος εις μήκος των νότιων προαστίων Αθηνών», έγραψε και δεν άργησε το τιτίβισμα του να βρει μεγάλη ανταπόκριση από χρήστες του διαδικτύου, που το κοινοποίησαν και το σχολίασαν ποικιλοτρόπως.

Το έχω απορία το πως έχει περάσει τόσος καιρός και ακόμα να χτιστεί ένας ποδηλατόδρομος εις μήκος των νότιων προαστίων Αθηνών. — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) December 11, 2020