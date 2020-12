Κόσμος

Βατικανό: Πλήθος κόσμου πήγε να δει το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τη φάτνη (εικόνες)

Το έλατο, βάρους επτά τόνων, μεταφέρθηκε από τα δάση της Σλοβενίας.

Το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο έλατο της πλατείας του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, ένα δέντρο ύψους 30 μέτρων που ήλθε από τη Σλοβενία, όπως και μια τεράστια φάτνη που κατασκευάστηκε στο Αμπρούτσο (κεντρική Ιταλία) εγκαινιάστηκαν και φωτίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής.

Το έλατο, βάρους επτά τόνων, μεταφέρθηκε από τα δάση της νοτιοανατολικής Σλοβενίας, από την κοινότητα Κοτσέβιε.

Η φάτνη κατασκευάστηκε φέτος στο Καστέλι, ένα χωριό με πληθυσμό 1.000 κατοίκων στο Γκραν Σάσο, στο Αμπρούτσο, που ειδικεύεται στην κεραμική τέχνη από τον 16ο αιώνα.

Οι δημιουργίες αυτές, που κάθε χρόνο έρχονται από διαφορετικές περιοχές, θα εκτίθενται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου έως τις 10 Ιανουαρίου.