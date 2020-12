Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: “Ανώμαλη προσγείωση” για το “Τριφύλλι”

Επιστροφή... στις κακές εμφανίσεις για την ομάδα του Βόβορα, στην Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη μεγάλη νίκη την περασμένη εβδομάδα στο Μιλάνο από την Αρμάνι προσγειώθηκε… ανώμαλα στο ΟΑΚΑ, καθώς ηττήθηκε από τη Ζαλγκίρις με 69-81 και το ρεκόρ του πήγε στο 4-8.

Οι "πράσινοι" σε όλο το ματς κυνηγούσαν το σκορ, στο 3ο δεκάλεπτο που έπαιξαν άμυνα ισοφάρισαν (50-50), όμως είχαν άθλια ποσοστά (47% στα δίποντα και 8/28 τρίποντα) σε αντίθεση με τη Ζαλγκίρις που σούταρε με 65% στα τρίποντα, με τον τρομερό Γκριγκόνις να έχει 6/8 και 24 πόντους. Οι γηπεδούχοι είχαν όλα τα ατού τους σε κακό βράδυ (Παπαπέτρου και Νέντοβιτς είχαν εκλάμψεις μόνο) ενώ ο Παπαγιάννης έκανε double double με 10π. και 11 ριμπάουντ.

Σαντ Ρος, Νέντοβιτς, Παπαπέτρου, Γουάιτ και Παπαγιάννης ήταν η 5άδα του Παναθηναϊκού, με τους Λιθουανούς να δίνουν το τρίποντο στους γηπεδούχους που ξεκίνησαν με 0/3, σε ένα νευρικό και κακό ξεκίνημα. Την ίδια στιγμή η Ζαλγκίρις ολοκλήρωσε το δεκάλεπτο με 4/6 τρίποντα (2/2 ο εξαιρετικός Γκριγκόνις) και σκορ 12-24 με το ματς να έχει στραβώσει τελείως για τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός τελείωσε με 5/17 σουτ, ενώ οι Λιθουανοί είχαν μαζέψει και τα διπλάσια ριμπάουντ (14 έναντι 7).

Ο Παναθηναϊκός με ένα γρήγορο 6-0 μάζεψε κάπως τη διαφορά (18-24 στο 11'), χάρη στην άμυνα του και στην ενέργεια του Μακ στην επίθεση. Η οποία διαφορά εξανεμίστηκε άμεσα με δυο σερί τρίποντα των Ουόκαπ και Χέις (18-30 στο 13') με τη Ζαλγκίρις να έχει το εντυπωσιακό 6/8. Ο Βόβορας έκανε διαρκώς αλλαγές σε πρόσωπα για να βρει ένα λειτουργικό σχήμα, δίχως αποτέλεσμα πάντως με τον Νέντοβιτς να επιστρέφει στο 22-32 στο 14'. Κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός πήγαινε να πλησιάσει (26-32) οι Λιθουανοί τον τιμωρούσαν από την περιφέρεια (28-38 στο 17') έχοντας πλέον 8/11 τρίποντα. Ο Γκριγκόνις με το 4ο τρίποντο του (4/4) έφτασε τους18 πόντους και έστειλε πάλι τη διαφορά στους 12 (31-43) με το ημίχρονο να λήγει 33-43.

Οι "πράσινοι" μπήκαν πιο αποφασισμένοι στο τρίτο δεκάλεπτο και με ένα 8-0 μείωσαν στο καλάθι στο 22' (41-43) με τον Σίλερ να καλεί τάιμ άουτ. Το μόνο ευχάριστο στο 41-46 ήταν το 3ο φάουλ του Γκριγκόνις με τον Παναθηναϊκό στο 24' να πλησιάζει στον πόντο (45-46). Άξιο αναφοράς ήταν επίσης ότι στο 25' οι Λιθουανοί δεν είχαν ακόμα εκτελέσει βολή. Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό η αστοχία του συνεχιζόταν (5/16 τρίποντα) και φυσικά το πλήρωσε με τη Ζαλγκίρις να ξεφεύγει με 10 (50-60) μέσα σε δυο λεπτά σε ένα απίστευτο κρεσέντο και τον Βόβορα να καλεί τάιμ άουτ. Το δεκάλεπτο έληξε 50-60, αφού η Ζαλγκίρις αστόχησε δις στην τελευταία επίθεση. Με 43% στα δίποντα βέβαια και στο -10 οι “πράσινοι” είχαν πολύ δύσκολο έργο στην τελευταία περίοδο.

Η Ζαλγκίρις με τον Γιακουμπάιτιςήλεγξε το ματς στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου (52-65) στο 32' και ο Παναθηναϊκός ήταν με την πλάτη στα σκοινιά. Στο 55-67 οι πράσινοι μείωσαν στους 7 (60-67) στο 35' κάνοντας μια τελευταία προσπάθεια για την ανατροπή. Στο 60-70 ο Νέντοβιτς έχασε άλλο ένα τρίποντο (2/7) με τον Μακ να δίνει μια λύση στα 3'47'' για το φινάλε. Ο Παπαγιάννης μείωσε κι άλλο (67-72) στα 2'49'' και όλα πλέον θα κρίνονταν στην άμυνα. Ο Χέις με καλάθι και φάουλ έκανε το 67-75, o Ρούμπιτ με βολή το 67-76 όμως πλέον τα περιθώρια στένευαν. Το τρίποντο του ασταμάτητου (6/8) Γκριγκόνις για το 69-79 ήταν μαχαιριά στα 90'' με το ταμπλό στο τέλος να γράφει 69-81.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 33-43, 50-60, 69-81