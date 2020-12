Κοινωνία

Επίθεση αστυνομικών σε πρόσφυγες (βίντεο-ντοκουμέντο)

Με εντολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, διατάχθηκε ΕΔΕ και οι “πρωταγωνιστές” τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο από περιστατικό αστυνομικής βίας εις βάρος προσφύγων στη Μυτιλήνη έφερε στο φως της δημοσιότητας η “Εφημερίδα των Συντακτών”.

Στο βίντεο καταγράφεται αναίτια επίθεση εναντίον δύο προσφύγων από αστυνομικούς, το μεσημέρι της Παρασκευής, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα. Οι πρόσφυγες επέστρεφαν από το σουπερμάρκετ όπου είχαν ψωνίσει στον καταυλισμό.

Οι αστυνομικοί τους σταμάτησαν για έλεγχο και χωρίς προφανή λόγο αρχίζουν να τους χτυπούν.

Ενώ δύο αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον έναν, ο άλλος πέφτει κάτω και άλλοι τρεις αστυνομικοί συνεχίζουν να τον χτυπούν και να τον κλωτσούν, παρόλο που βρίσκεται στο έδαφος.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, ο οποίος έδωσε εντολή για Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος τριών συνοριακών φυλάκων και ενός αστυνομικού για το περιστατικό στη Μυτιλήνη. Και οι τρεις τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.