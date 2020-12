Κόσμος

Κορονοϊός: ξεκινά ο εμβολιασμός στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εγκρίθηκε η κατεπείγουσα χρήση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech στις ΗΠΑ. Εντός 24 ωρών η έναρξη του εμβολιασμού, τόνισε ο Τραμπ.

Οι υγειονομικές αρχές, εταιρείες μεταφορών και νοσοκομεία των ΗΠΑ βρίσκονταν σε ετοιμότητα το βράδυ της Παρασκευής ενόψει της άμεσης έναρξης εκστρατείας μαζικής ανοσοποίησης, με διαστάσεις άνευ προηγουμένου, καθώς ο ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA) χορήγησε, όπως αναμενόταν, την άδεια να χρησιμοποιηθεί κατεπειγόντως ένα πρώτο εμβόλιο εναντίον του νέου κορονοϊού στη χώρα.

Πυρετικές προετοιμασίες βρίσκονταν σε εξέλιξη την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού πλησίαζε τους 300.000 νεκρούς ως εδώ, έπειτα από εβδομάδες έξαρσης των μολύνσεων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία που έχουν φέρει τα συστήματα υγείας των αμερικανικών πολιτειών στα όρια των αντοχών τους. Άλλοι 2.902 θάνατοι καταγράφηκαν την Πέμπτη, μία ημέρα μετά το ρεκόρ 3.253 θανάτων εξαιτίας της COVID-19, κι ο εφιαλτικός ρυθμός αυτός αναμένεται να συνεχιστεί τους επόμενους δύο ως τρεις μήνες, ακόμα και καθώς θα κλιμακώνεται η εκστρατεία ανοσοποίησης και θα αυξάνεται η διαθεσιμότητα εμβολίων.

Ο πρώτος εμβολιασμός αναμένεται να γίνει μέσα σε «λιγότερες από 24 ώρες», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που αυτοπροβάλλεται ως η αιχμή του δόρατος της εκστρατείας για να νικηθεί η πανδημία, η οποία ανέτρεψε την καθημερινότητα στις ΗΠΑ και κατάφερε βαρύ πλήγμα στην αμερικανική οικονομία, τη μεγαλύτερη στον κόσμο. «Αρχίσαμε ήδη την διανομή του εμβολίου σε όλες τις πολιτείες» της χώρας, τόνισε ο Τραμπ, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που μεταφορτώθηκε στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. «Ο πρώτος εμβολιασμός θα γίνει σε λιγότερες από 24 ώρες», πρόσθεσε. «Η πανδημία μπορεί να άρχισε στην Κίνα, αλλά εμείς θα τη σταματήσουμε εδώ στις ΗΠΑ», είπε ακόμη ο αρχηγός του κράτους, ο οποίος περηφανεύτηκε ότι η χώρα του κατάφερε «ιατρικό θαύμα», αναπτύσσοντας «ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο σε λιγότερους από εννέα μήνες».

Κινούμενος με ταχύτητα άνευ προηγουμένου, ο FDA ενέκρινε χθες την κατεπείγουσα χρήση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech. Οι ΗΠΑ έγιναν η πέμπτη χώρα που έδωσε πράσινο φως (μετά τη Βρετανία, το Μπαχρέιν, τον Καναδά και το Μεξικό). Αρμόδια επιτροπή του FDA αναμένεται να εξετάσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα την έγκριση ενός δεύτερου εμβολίου, αυτού της Moderna. Και άλλα υποψήφια εμβόλια είναι καθ’ οδόν καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για μια εκστρατεία ανοσοποίησης που συγκρίνεται με εκείνες εναντίον της πολιομυελίτιδας, τις δεκαετίες του 1950 και του 1960.

Οι UPS και FedEx διαβεβαιώνουν πως είναι έτοιμες να μεταφέρουν εκατομμύρια δόσεις σε όλη τη χώρα, εκτελώντας κρατικές συμβάσεις που προβλέπουν πως θα δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στη μεταφορά των εμβολίων με τα αεροσκάφη και τα φορτηγά τους. Η αστυνομία θα παρέχει ασφάλεια από τα εργοστάσια ως τους χώρους εμβολιασμού, θα συνοδεύει ακόμη και φορτηγά που θα διανέμουν τις δόσεις.

Στη Νέα Υόρκη ανακοινώθηκε σχέδιο για τη δημιουργία κέντρου συντονισμού της ανοσοποίησης απέναντι στο δημαρχείο μεθαύριο Δευτέρα, το οποίο θα αναλάβει την άμεση διανομή των δόσεων στη μεγαλύτερη μητρόπολη των ΗΠΑ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε 27 συνοικίες όπου κατοικούν μέλη εθνικών μειονοτήτων, που έχουν υποστεί βαριά πλήγματα, εξήγησε ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο, κάνοντας λόγο για «ανεπανάληπτη» επιχείρηση που μεταξύ άλλων έχει σκοπό να ανακτηθεί η «εμπιστοσύνη» και να εξασφαλιστεί η «ισότητα» στη διανομή του εμβολίου. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης αναμένει 346.000 δόσεις του εμβολίου της Moderna την 21η Δεκεμβρίου, πέραν των 170.000 δόσεων αυτού της Pfizer που λογαριάζει να παραλάβει το Σαββατοκύριακο, είπε ο κυβερνήτης της Άντριου Κουόμο.

Τα στελέχη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και οι πιο ηλικιωμένοι αναμένεται ότι θα ανοσοποιηθούν στην πρώτη φάση. Η αρχική έλλειψη επαρκών ποσοτήτων εμβολίων σημαίνει ότι ο γενικός πληθυσμός θα περιμένει πολύ, πιθανόν μήνες, προτού να είναι διαθέσιμα γι’ αυτόν. Πάντως όποιος Αμερικανός ή Αμερικανίδα το επιθυμεί αναμένεται να έχει εμβολιαστεί ως τον Μάιο ή το αργότερο τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον Μπρετ Τζιράρ, υφυπουργό Υγείας των ΗΠΑ. Ωστόσο εκφράζονται ανησυχίες λόγω της επιφύλαξης πολλών Αμερικανών έναντι των εμβολίων γενικά: μόλις το 61% δηλώνει διατεθειμένο να ανοσοποιηθεί, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos και του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Στο μεταξύ τα μαύρα ρεκόρ σπάνε το ένα πίσω από το άλλο, με πάνω από 200.000 κρούσματα του SARS-CoV-2 να επιβεβαιώνονται τις τελευταίες τέσσερις ημέρες. Συνολικά, τα κρούσματα ανέρχονταν ως την Πέμπτη σε 15,6 εκατομμύρια, κατά τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Ρόιτερς. Οι θάνατοι που οφείλονται στην COVID-19 στις ΗΠΑ αναμένεται να έχουν ξεπεράσει τους 500.000 την 1η Απριλίου, κατά το μοντέλο του Institute for Health Metrics and Evaluation του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.