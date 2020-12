Ζώδια

Ζώδια: προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο

Προσωρινές συναισθηματικές αναταράξεις και πιθανές παραπλανήσεις αναμένονται το διήμερο αυτό...

Γενική πρόβλεψη Σαββάτου

Στην απόμακρη γοητεία του Σκορπιού βρίσκεται και σήμερα η Σελήνη. Οι συναισθηματικές αναταραχές του χθες έχουν μια βαθιά κατανόηση σήμερα που είναι αυτονόητη χωρίς να χρειάζεται εξηγήσεις και αναλύσεις. Νοιώθουμε απόλυτα τον παλμό των ανθρώπων γύρω μας και χωρίς απαραίτητα να κάνουμε διάλογο μαζί τους κατανοούμε τις αντιδράσεις τους.

Η σημερινή μέρα έχει μια ιδιαίτερη δύναμη μέσα από τον ισχυρό συναισθηματισμό της. Οι σχέσεις που ενδεχομένως στη χθεσινή μέρα ταλαιπωρήθηκαν, αν όντως στηρίζονται σε γερές συναισθηματικές βάσεις, θα μπορούσαν σήμερα να εξυγιανθούν. Αντιλαμβανόμαστε άλλωστε όλοι μας πολύ καλά πως οι τωρινές συνθήκες διαβίωσης δεν είναι ούτε οι συνήθεις ούτε οι ιδανικές. Στα πλαίσια των αλλαγών που ζούμε, τώρα που εκ των πραγμάτων όλα όσα γνωρίζαμε αλλάζουν…μεταμορφώνονται και λειτουργούν σε μια νέα βάση, οφείλουμε να δώσουμε και σε μας όπως και στις σχέσεις μας το χρόνο και τον χώρο να επανατοποθετηθούν με πνεύμα ενσυναίσθησης και προσαρμοστικότητας.

Γενική πρόβλεψη Κυριακής

Η Κυριακή, ακολουθώντας την παράδοση ως μέρα ξεκούρασης και χαλάρωσης έχει ένα τελείως διαφορετικό κλίμα από εκείνο των ημερών που προηγηθήκανε. Η είσοδος της Σελήνης στον χαρούμενο και πάντα αισιόδοξο Τοξότη ελαφραίνει αρκετά τις σκέψεις μας μιας και το μόνο που θα θέλαμε αυτή τη μέρα είναι η διασκέδαση. Οι μικρές απολαύσεις της ζωής είναι ιδιαίτερα ελκυστικές σήμερα.

Η σημερινή μέρα μας καλεί να δραπετεύσουμε από τις έγνοιες των ενηλίκων και σαν μικρά παιδιά ξανά να χαρούμε με κάτι μικρό που ίσως χθες θα θεωρούσαμε ασήμαντο, να παίξουμε, να τραγουδήσουμε, να χαθούμε στη στιγμή και σε αυτό που τώρα ζούμε. Η ανεμελιά της μέρας μας δίνει ανάσες ζωής και γεύσεις ευτυχίας και χαράς. Προφανώς η στάση που υιοθετούμε σήμερα μας προσφέρει υγεία και συναισθηματική ισορροπία. Το ότι ακούμε σήμερα έχει μια υποψία παραμυθιού και μιας παραπλάνησης. Αν γνωρίζουμε την ποιότητά του, μα παρόλα αυτό το ακούμε γιατί μας κάνει να χαμογελάμε, είναι μια επιλογή αποκλειστικά …του σήμερα.

Πηγή: astrologos.gr