Προϋπολογισμός 2021: αντιπαράθεση στη Βουλή για τις δαπάνες της Υγείας

Ο Ανδρέας Ξανθός κατηγόρησε τον Χρήστο Σταϊκούρα ότι υπέπεσε σε δύο κατά συνθήκην ψεύδη. Τι απάντησε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης στον ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο επίκεντρο αντιπαράθεσης βρέθηκαν, στη διάρκεια της συζήτησης του Προϋπολογισμού, τα οικονομικά σχετικά με τις δαπάνες Υγείας.

Ο ειδικός εισηγητής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέας Ξανθός κατηγόρησε τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα ότι όταν αναφέρθηκε στην Υγεία «υπέπεσε σε δύο κατά συνθήκην ψεύδη: Το πρώτο, μας παρουσίασε ένα πίνακα για να υποστηρίξει ότι δεν ισχύει αυτό που λέμε, ότι δηλαδή είναι η Ελλάδα προτελευταία χώρα με βάση τον πίνακα του ΟΟΣΑ σε δαπάνες Υγείας αλλά έχει ανέβει 6 θέσεις. Όμως αυτή η άνοδος έχει παρουσιαστή σε αυτή την κλίμακα επειδή αυτές οι 6 χώρες δεν είχαν δώσει επικαιροποιημένα στοιχεία και ήταν οι δαπάνες που είχαν 3-4 μήνες πριν.

Το δεύτερο, ο υπουργός μάς είπε ότι μειώθηκαν οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία επί ΣΥΡΙΖΑ σε σύγκριση με το 2014. Ανερυθρίαστο ψεύδος καθώς από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ φαίνεται ότι 2014 ήταν 8,088 δισ. ευρώ, το 2015 ανήλθαν σε 8,182 δισ. ευρώ, το 2016 αυξήθηκαν σε 8,805 δισ ευρώ, ενώ όντως το 2017 και το 2018 υπήρξε μία μικρή κάμψη αλλά σαφέστατα βρισκόμαστε πάνω από το 2014. Το ερώτημα είναι όμως πως εάν οι δημόσιες δαπάνες επί ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκαν όπως ισχυρίζεστε μπορέσαμε και καλύφθηκαν οι ανασφάλιστοι και οι πρόσφυγες από το ΕΣΥ; Πώς ανοίξαμε 127 νέες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας; Πώς ανοίξαμε 120 επιπλέον κλίνες ΜΕΘ; Πώς έγιναν 7.000 μόνιμες προσλήψεις και πάνω από 10.000 προσλήψεις συμβασιούχων; Πώς ανοίξαμε το κλειστό νοσοκομείο των Πατησίων; Και πρόσθεσε πως ο προϋπολογισμός του 2021 μειώνει τις δαπάνες για την Υγεία κατά 572 εκατ ευρώ, όταν η Ελλάδα ήδη υστερεί σε σχέση με τους μέσους όρους των δαπανών για την Υγεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών».

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης απάντησε στον ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας του ότι «το 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε μικρότερο ποσοστό δαπανών Υγείας επί του ΑΕΠ από ότι ήταν το 2014» και πρόσθεσε πως «οι δαπάνες έχουν πάντα σημασία από το που προέρχονται» Μάλιστα του ανέφερε τέσσερα συγκριτικά τέσσερα στοιχεία που δείχνουν ότι οι δαπάνες του Υπουργείου Υγείας το 2014 ήταν 4,750 δισ. ευρώ ενώ το 2018 ήταν 3,829 δισ. ευρώ. Επίσης του επισήμανε πως οι Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης για την Υγεία , δήλωση αυτό που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι για την Υγεία το 2014 ήταν 3,771 δισ ευρώ και το 2018 ανήλθαν σε 4,638 δισ. ευρώ Συνεπώς, κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών « κατά το κοινός, εσείς αυξήσατε τις εισφορές των ασφαλισμένων και όχι την δημόσια δαπάνη για την Υγεία»

Παρεμβαίνοντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Σπήλιος Λιβανός κάλεσε τον Ανδρέα Ξανθό να μην παρασύρεται στην μορφή της αντιπολίτευσης του υπόλοιπου ΣΥΡΙΖΑ λέγοντά τους πως «εμείς στη ΝΔ πραγματικά σας σεβόμαστε και εάν παρασυρθεί τε δεν θα έχουμε πουθενά να στηριχθούμε στο ότι στο στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι» Τον κάλεσε να αφήσει την πληθωριστική πολιτική που ακολουθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ακόμα καιόταν η κυβέρνηση προσλαμβάνει 7.000 στην Υγεία βγαίνει και ζητάει 15.000 προσλήψεις. Τα στοιχεία είπε δεν λένε ψέματα και δείχνουν ότι από το 2014 στο 2018 είχατε μείωση των δαπανών για την Υγεία και αυτό που αυξήσατε ήταν οι δαπάνες των νοικοκυριών για την Υγεία . Είχατε δημόσιες δαπάνες Υγείας ακόμα μικρότερες και από αυτές του τελευταίου προϋπολογισμού της κυβέρνησης Σαμαρά. Οι δε προσλήψεις που κάνατε στο δημόσιο σύστημα Υγείας ήταν σε επικουρικό προσωπικό και όχι μόνιμες προσλήψεις προσωπικού που σήμερα ζητάτε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος σε έντονο ύφος επανέλαβε πως «η κυβέρνηση και οι βουλευτές της ΝΔ δεν μας σέβονται και νομίζουν ότι μπορεί να λένε ότι θέλουν. Ο κ. Ανδρέας Ξανθός μίλησε με απόλυτους αριθμούς για τα χρήματα που ξόδευε τον κάθε χρόνο το υπουργείο Υγείας» και πρόσθεσε πως «αυτές οι 6 χώρες που λέτε ότι ξεπεράσαμε στον πίνακα του ΟΟΣΑ είχαν στοιχεία που αφορούσαν 2 και 3 μήνες παλαιότερους και όχι επικαιροποιημένα, άρα στην χειρότερη περίπτωση ή η Ελλάδα είναι πάλι προ τελευταία ή στην καλύτερη έχετε περάσει μια ή δύο χώρες».