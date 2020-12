Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε κούρσα ανόδου τα κρούσματα παγκοσμίως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να είναι η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς. Ποιες χώρες ακολουθούν.

Τα κρούσματα του SARS-CoV-2 σε παγκόσμια κλίμακα ξεπέρασαν τα 70 εκατομμύρια χθες Παρασκευή, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η καταμέτρηση των μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό σε όλο τον πλανήτη έφθασε τις 70.025.535 περιπτώσεις, ενώ οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 ανέρχονταν σε 1.590.323 ως τις 16:28 (τοπική ώρα· 23:28 ώρα Ελλάδας), κατά τη βάση δεδομένων της σχολής αυτής ιατρικής της Βαλτιμόρης, η οποία ανανεώνεται συνεχώς.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να είναι η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς, με 15.758.661 κρούσματα (πάνω από το 18% του συνόλου) και 293.785 θανάτους. Η Ινδία έχει καταγράψει 9.796.769 κρούσματα, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Τζονς Χόπκινς. Η Βραζιλία έχει επιβεβαιώσει 6.781.799 μολύνσεις, ενώ, με πάνω από 180.400 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Υγείας της λατινοαμερικάνικης χώρας, καταγράφει τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων της πανδημίας στην υφήλιο.

Πάνω από 1,8 εκατ. κρούσματα έχουν εξάλλου καταγράψει η Ρωσία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ιταλία, ενώ το όριο των 50.000 νεκρών έχουν ξεπεράσει μεταξύ άλλων η Βρετανία, η Ιταλία, η Γαλλία και το Ιράν.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού ξεπέρασαν τα 50 εκατομμύρια την 8η Νοεμβρίου και τα 60 εκατομμύρια την 25η Νοεμβρίου. Πέρασαν 17 ημέρες προτού ο αριθμός τους να αυξηθεί από τα 50 στα 60 εκατομμύρια και άλλες 16 ημέρες πριν φθάσει από τα 60 στα 70 εκατομμύρια.