Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1 για Τουρκία: ο κόμπος έφθασε στο χτένι - η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υπουργός για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, για το φετινό ρεβεγιόν, τα μέτρα στήριξης σε όσους πλήττονται και το ενδεχόμενο διεύρυνσης του ωραρίου κυκλοφορίας.

Στη Σύνοδο Κορυφής και τα συμπεράσματά της, όσον αφορά στην Τουρκία, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

Όπως είπε ο κ. Πέτσας, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αργά βήματα στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας χαρακτηριστικά: “είναι πολύ πιο αργή η διαδικασία από όσο θα θέλαμε”.

Ζήτησε δε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην κινείται πιο αργά από τις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών.

“Ο κόμπος έχει φθάσει στο χτένι και θα πρέπει η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος της” σημείωσε ο υπουργός, στέλνοντας μήνυμα στην Άγκυρα ότι έχει αρκετό χρόνο μέχρι τον Μάρτιο να αλλάξει στάση.

Lockdown: Δεν θα διευρυνθεί το ωράριο

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση και επεσήμανε ότι δεν πρόκειται να διευρυνθεί το ωράριο κυκλοφορίας, η απαγόρευση της οποία θα είναι από Δευτέρα από τις 22.00 το βράδυ (από 21.00 που ισχύει τώρα) έως τις 05.00 το πρωί.

Για τις δύο ημέρες των ρεβεγιόν ο κ. Πέτσας τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει και μεσημεριανό ρεβεγιόν, τηρουμένων όμως των μέτρων.

Επανέλαβε ότι θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά σε στενό οικογενειακό κύκλο, με ακόμα μία οικογένεια και έως εννέα άτομα ανά σπίτι.

“Στο ερώτημα πώς θα κάνουμε ρεβεγιόν, η απάντηση είναι μία: με ασφάλεια” είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός τονίζοντας την ανάγκη οι επαφές μέσα στις γιορτές να είναι με τα ίδια άτομα και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα.

Μόνιμα και προσωρινά μέτρα για ανάσα των πληττόμενων

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στις αντιδράσεις για τη λειτουργία του λιανεμπορίου μόνο με click away και τις κλειστές πόρτες των καταστημάτων απαντώντας: “Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα άλλο από μια κλειστή πόρτα μιας εντατικής”.

Για τα μέτρα των πληττόμενων από την πανδημία ο κ. Πέτσας τόνισε ότι στον προϋπολογισμό που συζητείται στη Βουλή υπάρχουν μόνιμα μέτρα που δίνουν ανάσα, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχουν όμως και προσωρινά μέτρα, που θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται για όσο χρειαστεί, είπε.

Σημείωσε δε ότι βραχυπρόθεσμα θα έχουμε 12 έως 24 δόσεις στην εφορία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση του ΦΠΑ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.