Κόσμος

Εκτελέστηκε δημοσιογράφος στο Ιράν

Είχε καταδικασθεί για υποκίνηση βίας στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του 2017.

Ο διαφωνών ιρανός δημοσιογράφος Ρουχολάχ Ζαμ, ο οποίος είχε καταδικασθεί για υποκίνηση βίας στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του 2017, εκτελέσθηκε σήμερα, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Την Τρίτη το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν είχε επικυρώσει τη θανατική καταδίκη του Ζαμ, ο οποίος συνελήφθη το 2019 αφού παρέμεινε για τρία χρόνια στην εξορία. Ο ιστότοπός του Anadnews είχε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Seda va Sima μετέδωσε ότι ο Ζαμ, «διευθυντής του αντεπαναστατικού δικτύου Amadnews, απαγχονίσθηκε σήμερα το πρωί».

Η Γαλλία και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχαν καταδικάσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Χαρακτηρίζοντας τον Ζαμ «δημοσιογράφο και διαφωνούντα», η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Διεθνής Αμνηστία είχε αντιδράσει υπογραμμίζοντας πως η απόφαση αυτή σηματοδοτεί «μια κλιμάκωση της προσφυγής του Ιράν στη θανατική ποινή ως όπλο καταστολής, η οποία προκαλεί σοκ».

Η ΜΚΟ ζητουσε επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «για να ακυρώσει αυτή την απάνθρωπη τιμωρία».

Γιός ενός μεταρρυθμιστή σιίτη ιερωμένου, ο Ζαμ είχε διαφύγει από το Ιράν και η Γαλλία του είχε δώσει άσυλο.

Τον Οκτώβριο 2019, το στρατιωτικό σώμα των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι παγίδευσε τον Ζαμ με μια «πολύπολοκη επιχείρηση με χρήση εξαπάτησης από τις υπηρεσίες πληροφοριών». Δεν έκανε γνωστό πού πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τον περιφερειακό αντίπαλο της Τεχεράνης, τη Σαουδική Αραβια, και αντιπάλους της κυβέρνησης, που ζούν εξόριστοι, ότι υποκίνησαν την αναταραχή που ξέσπασε στα τέλη του 2017, καθώς οι περιφερειακές διαμαρτυρίες για τις οικονομικές δυσχέρειες επεκτάθηκαν σ' όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των ταραχών και χιλιάδες συνελήφθησαν. Η αναταραχή ήταν η χειρότερη που έχει γνωρίσει το Ιράν εδώ και δεκαετίες και πέρυσι ακολούθησαν ακόμη πιο αιματηρές διαμαρτυρίες κατά των αυξήσεων των τιμών των καυσίμων.

Η λειτουργία του Amadnews του Ζαμ είχε ανασταλεί από την υπηρεσία μηνυμάτων Telegram το 2018 με την κατηγορία ότι υποκινούσε τη βία, αλλά αργότερα επανεμφανίσθηκε με άλλη ονομασία.