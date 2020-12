Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1: θα κλείσουν σταδιακά δομές μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το εμβόλιο του κορονοϊού σε πρόσφυγες-μετανάστες και για τις ΜΚΟ. Ποια η εικόνα των ροών στη χώρα μας το 2020.

Στη μείωση των ροών προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας, μέσα στο 2020, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

Όπως είπε ο υπουργός, η μείωση των ροών είναι σημαντική, καθώς φθάνει στο 80% μέσα το 2020. “Λιγότεροι από 70.000 όσοι διαμένουν στις δομές μεταναστών” είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι παράλληλα μειώνονται και οι αιτούντες άσυλο, κάτι το οποίο οδηγεί στο κλείσιμο των δομών σιγά, σιγά και όχι στη δημιουργία νέων, όπως αναμενόταν.

Ο κ. Μηταράκης σημείωσε ακόμα ότι γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στις ΜΚΟ, εξαπολύοντας παράλληλα “πυρά” κατά της Τουρκίας, μετά και την αποκάλυψη του υπουργού πώς Άγκυρα και ΜΚΟ διευκολύνουν τις αφίξεις Σομαλών στη Λέσβο.

Όσον αφορά στον κορονοϊό και στην εικόνα των κρουσμάτων στις δομές, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, καθώς είχαμε μόνο μια απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Για το εμβόλιο τόνισε ότι θα εμβολιαστούν κανονικά οι πρόσφυγες και μετανάστες και θα ακολουθηθούν πιστά οι συμβουλές των ειδικών. “Περιμένουμε το εμβόλιο, θα είμαι από τους πρώτους που θα το κάνουν” κατέληξε ο κ. Μηταράκης.