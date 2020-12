Κοινωνία

Μπούκαραν με όπλα σε εργοστάσιο

Μπήκαν, έκλεψαν και έφυγαν σαν... κύριοι.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο, και συγκεκριμένα πυρηνελαιουργείο στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, με τους δράστες να φεύγουν πεζοί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ληστεία έγινε από δύο δράστες, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με μάσκες και κουκούλες. Εισέβαλαν κρατώντας όπλα στο κτίριο και αφαίρεσαν το ποσό των 5.920 ευρώ.

Πηγή: tharrosnews.gr