Υγεία - Περιβάλλον

Τσαφρακίδης στον ΑΝΤ1: ακούστε τους επιστήμονες που αναλώθηκαν στην έρευνα του εμβολίου

Ο Έλληνας γιατρός που έκανε στη Σκωτία το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους δηλώνουν επιφυλακτικοί.

Έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και δηλώνει τυχερός. Πρόκειται για τον Θεσσαλονικιό Πέτρο Τσαφρακίδη, γιατρό ουρολόγο που εργάζεται στη Σκωτία. Όπως επισημαίνει όταν έλαβε ένα εσωτερικό μέιλ στο νοσοκομείο όπου εργάζεται, ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία του εμβολιασμού κατά της Covid-19 για το προσωπικό δεν το σκέφτηκε και πολύ. Αμέσως ρώτησε να μάθει πού γίνεται και πήγε να κάνει το εμβόλιο.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ο κ. Τσαφρακίδης έστειλε μήνυμα σε όσους δηλώνουν επιφυλακτικοί μπροστά στον εμβολιασμό.

“Θα έλεγα να ακούσουν τις αρμόδιες επιτροπές και τους επιστήμονες που έχουν αναλωθεί στην έρευνα του εμβολίου” τόνισε και σημείωσε ότι δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει σε κάποιον να εμβολιαστεί.

Δήλωσε ότι όλες οι τυχόν παρενέργειες καταγράφονται και ότι η ασφάλεια του εμβολίου θα αποδειχθεί. “Εγώ σαν Πέτρος και επαγγελματίας πρώτης γραμμής, έκανα το εμβόλιο. Αυτό αρκεί” είπε.