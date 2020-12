Οικονομία

Γεωργιάδης: εάν γεμίσει η Ερμού, τέλος το click away

Ο υπουργός τόνισε ότι θα γίνει και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6, που θα λάβει υπόψη της το μεγάλο μειωμένο τζίρο των εορτών.

Η «παράδοση εκτός» (click away) δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κανονική λιανική πώληση, δεν υποκρινόμαστε κάτι τέτοιο, και γι' αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις με παράδοση εκτός θα εξακολουθούν να νοούνται κλειστές και θα λαμβάνουν τα προστατευτικά μέτρα της κυβερνήσεως σα να είναι κλειστές, επισήμανε σε συνέντευξή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν υποκρίνομαι ότι η παράδοση εκτός, θα αντικαταστήσει το τζίρο των εορτών» διευκρίνισε ο υπουργός. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι: «Ο πελάτης δε θα μπορεί να μπει στο κατάστημα» και πρόσθεσε: «πολλά καταστήματα έχουν e-shop και τα περισσότερα ασύρματα POS... Πολύ λίγα δεν έχουν ασύρματα, και είναι εύκολη η απόκτησή τους από τις τράπεζες. Επιτρέψαμε και την τηλεφωνική παραγγελία, και τη χρήση POS και δεν θα επιτρέψουμε φυσική επαφή πελάτη με το κατάστημα».

«Εάν γίνει συνωστισμός με την παράδοση εκτός, αν δούμε ότι γεμίζει πάλι η Ερμού, θα την κόψουμε την παράδοση εκτός» υπογράμμισε ο υπουργός στον ΣΚΑΪ . Σχετικά με τη διαδικασία επανέλαβε τα εξής: «Πρέπει να έχεις πάνω σου την ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής και το email με την ώρα παραλαβής, θα δώσουμε ανοχή μια ώρα πριν μετά για τις μετακινήσεις. Αλλά εάν υπάρχει πελάτης μέσα στο κατάστημα θα επιβληθούν ποινές» διεμήνυσε εκ νέου ο υπουργός».

Με την παράδοση εκτός, θα διευκολυνθούν και οι ταχυμεταφορές που έχουν μπλοκάρει από το μεγάλο όγκο των ανεκτέλεστων παραγγελιών πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης. Επιπλέον διευκρίνησε ότι: «Δεν θα επιτρέψουμε πώληση παιχνιδιών στα σούπερ μάρκετ, θα συνεχιστεί η απαγόρευση ως έχει. Πρέπει να βοηθήσουμε τα καταστήματα παιχνιδιών που κάνουν κανονικά περί το 30% του τζίρου τους στις εορτές να δουλέψουν με την παράδοση εκτός».

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 και 6

«Θα γίνει και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6, που θα λάβει υπόψη της το μεγάλο μειωμένο τζίρο των εορτών, άρα o εμπορικός κόσμος που θα υποστεί την πολύ μεγάλη ζημία από τον τζίρο που θα χάσει, θα πάρει τη μερίδα του λέοντος από τα χρήματα των επιστρεπτέων προκαταβολών» ανακοίνωσε ουπουργός, παράλληλα με τα άλλα βοηθητικά μέτρα υπέρ των επιχειρήσεων. Επίσης είπε: «Με το νέο ΕΣΠΑ και τους πόρους από το Ταμείο Ανάπτυξης ήδη εξετάζουμε πρόγραμμα πληρωμής των τόκων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων».