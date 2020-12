Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε ποιες περιοχές γίνονται δωρεάν τεστ το Σάββατο

Τα σημεία της χώρας όπου οι πολίτες μπορούν να υποβληθούν σε δωρεάν rapid test από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Σήμερα, Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Παπάγου – Χολαργού, 8ης Μεραρχίας (οδός Πεντέλης) Άλσος Παπάγου, 10:00-15:00

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ασπροπύργου, Πλατεία Δημαρχείου Λ. Δημοκρατίας 18, 10:00-15:00

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 10:00-15:00

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ποσειδώνιο: 10:00-15:00

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτατζόγλειο, 10:00-15:00

ΠΕ Άρτας: Εκθεσιακό Κέντρο Κ. Βαγιας, 09:00-14:00

ΠΕ Γρεβενών: Ανατολικός Κόμβος Γρεβενών, 09:00-14:00

ΠΕ Πέλλας: Γιαννιτσά (Κέντρο Υγείας), 10:00-14:00

ΠΕ Ρόδου: Διασταύρωση Κολύμπια-Αρχάγγελου, 10:00-15:00