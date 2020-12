Κοινωνία

Τρόμος για οικογένεια: Αυτοκίνητο γκρέμισε το σπίτι τους ενώ ήταν μέσα (εικόνες)

Άγιο είχαν μητέρα και δύο παιδιά. Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος σοκάρουν...

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λευκή στην Ξάνθη, την Παρασκευή.

Αυτοκίνητο κατέληξε πάνω σε ένα σπίτι, γκρεμίζοντας κυριολεκτικά τον τοίχο και σκορπώντας τον τρόμο στους ιδιοκτήτες της οικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το όχημα που φαίνεται να ήταν κλεμμένο, οδηγούσαν αλλοδαποί, τους οποίους ακολουθούσε η Αστυνομία.

Το σοκ για την ατυχή ιδιοκτήτρια του σπιτιού, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μέσα ήταν μεγάλο, όπως και για τα δύο της παιδιά. Όλα έγιναν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, ενώ οι ζημιές που άφησε πίσω του το αυτοκίνητο είναι τεράστιες.

Πηγή: xanthiNea.gr