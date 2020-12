Οικονομία

Κυρώσεις σε εργοδότες που ζητούν μέρος των 534 ευρώ από εργαζόμενους (βίντεο)

Αυστηρά πρόστιμα θα επιβάλλονται σε εργοδότες που ζητούν μέρος από τα 534 ευρώ που καταβάλει το κράτος ως ειδική αποζημίωση στις περιπτώσεις αναστολής εργασίας.