Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: γεννήθηκε μωρό θετικό από μητέρα υπό ανάρρωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στον κόσμο μωρό με θετικό μοριακό έλεγχο για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 από μητέρα με λοίμωξη Covid-19 σε αποδρομή.

Τοκετός μωρού θετικού στον ιό SARS-CoV-2 από μητέρα με λοίμωξη Covid-19 που ήταν σε αποδρομή έγινε χθες στο Αττικό Νοσοκομείο. Το μωρό γεννήθηκε στην Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στον ΠΓΝ «Αττικόν».

Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στον κόσμο μωρό με θετικό μοριακό έλεγχο για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 από μητέρα με λοίμωξη Covid-19 σε αποδρομή. Η κύηση ήταν 37 εβδομάδων με ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη της κύησης. Η μητέρα εμφάνισε προ 8ημέρου δεκατική πυρετική κίνηση και βήχα. Τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της υποβλήθηκαν σε μοριακό έλεγχο με RT-PCR, ο οποίος βγήκε θετικός και για τους δύο.

Χθες η μητέρα προσήλθε στο Αττικό Νοσοκομείο με φαινόμενα τοκετού και ο μοριακός έλεγχος ήταν ασθενώς θετικός, γεγονός που υποδηλώνει ότι η λοίμωξη Covid-19 είναι σε αποδρομή. Το αγοράκι, βάρους γέννησης 3.410 γραμμαρίων, μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Νεογνών για παρακολούθηση. Ο τοκετός έγινε με καισαρική τομή, γεγονός που απομακρύνει την πιθανότητα κάθετης μετάδοσης κατά την διάρκεια του τοκετού. Μέχρι σήμερα, όλα τα νεογνά που γεννήθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο από μητέρες με λοίμωξη Covid-19 ήταν αρνητικά σε επανειλημμένους μοριακούς ελέγχους που έγιναν.