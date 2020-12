Πολιτική

Μητσοτάκης για εμβόλιο: Ως το τέλος του χρόνου οι ετοιμασίες - Ξεκινάμε μετά την παραλαβή

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο το σχέδιο εμβολιασμού των πολιτών κατά του κορονοϊού υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού.



Η γιγαντιαία επιχείρηση του σχεδίου εμβολιασμού και η εκστρατεία ενημέρωσης εξετάστηκαν στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο τραπέζι μπήκε το πολύπλευρο σχέδιο προετοιμασίας για την παραλαβή - αποθήκευση και διανομή του εμβολίου, η εξειδίκευση του τρόπου ειδοποίησης και η διαδικασία με την οποία οι πολίτες θα κλείνουν ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα.

Οι ετοιμασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου, ώστε να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί αμέσως μετά την παραλαβή του εμβολίου ύστερα από την έγκρισή του από την Ε.Ε. Την τηλεδιάσκεψη απασχόλησε εκτενώς και η εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου 'Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης, ο γενικός γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μυλωνάκης, ο διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.